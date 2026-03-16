Sem GB, Fortaleza viaja com 24 jogadores para encarar o Nova Iguaçu (RJ); veja relacionados
O clube entra em campo nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro
A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta segunda-feira (16), para o Rio de Janeiro, onde encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O confronto será na terça (17), às 19h, no estádio Luso Brasileiro/RJ, pela 4ª fase da Copa do Brasil.
A principal baixa é o zagueiro argentino Tomás Cardona, que segue no departamento médico tricolor por conta de trauma no joelho esquerdo. Além disso, o centroavante GB, recém-chegado do Vasco, fica mais uma vez fora dos relacionados do técnico Thiago Carpini.
Outra nome que permanece ausente é o goleiro João Ricardo. Após a negociação com o Corinthians fracassar, o atleta retomou a rotina de atividades no Pici e tem condição clínica para atuar, o que aumentou a expectativa sobre a permanência na equipe em 2026. Apesar disso, não foi relacionado.
Relacionados do Fortaleza
- Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
- Laterais: Fuentes e Mailton
- Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
- Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan
- Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton