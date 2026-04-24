SAF do Fortaleza gastou mais de meio bilhão de reais em 2025, ano do rebaixamento; veja números

Além do déficit de quase R$ 75 milhões, o balanço financeiro do Fortaleza referente ao ano de 2025, aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na última quinta-feira (23), aponta um outro dado relevante: a SAF do Tricolor gastou mais de meio bilhão de reais em 2025.

No exercício de toda a temporada anterior, o montante de despesas envolvendo a SAF (excluindo associação) foi de exatamente R$544,87 milhões, incluindo gastos com salários, luvas, premiações, aquisição de direitos econômicos, operação de jogo e demais gastos relacionados ao futebol.

As receitas, incluindo venda de atletas, patrocínios, sócio-torcedor, direitos de transmissão, premiações, venda de produtos e demais receitas, totalizaram R$ 424,73, resultando um déficit contábil de R$ 120,14 milhões.

QUASE R$ 200 MILHÕES A MAIS

O resultado apresenta quase R$ 200 milhões a mais de despesas em relação ao que havia sido projetado pelo clube. Na projeção orçamentária para o ano, o Fortaleza SAF estimava despesas na ordem de R$ 373.898.996. O número exato de diferença é de R$ 170,98 milhões.

Este resultado foi impactado, de forma relevante, por eventos não recorrentes, como a recompra de 5% da LFU, no valor de R$ 30,6 milhões.

ASSOCIAÇÃO

Já a Associação apresentou resultado superavitário no exercício, com receita total de R$ 64,8 milhões, despesas de R$ 19,5 milhões e superávit de R$ 45,3 milhões. O desempenho foi influenciado por eventos específicos, como premiações esportivas, bonificações e ajustes contábeis ao longo do período.

Considerando a leitura consolidada das operações, uma vez que SAF e Associação integram, na prática, a mesma estrutura institucional do Fortaleza Esporte Clube, o resultado combinado aponta para um déficit aproximado de R$ 74,8 milhões.