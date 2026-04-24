Com seis no DM, Fortaleza viaja com 24 jogadores para jogo contra Operário-PR; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (24), para o Paraná, onde encara o Operário-PR pela 6ª rodada da Série B. O confronto será no domingo (26), às 18h, no estádio Germano Krüger/PR, pela 6ª rodada.

A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. De volta às atividades com bola, o goleiro João Ricardo segue em transição e ainda não retornou aos jogos.

Além disso, o técnico Thiago Carpini também conta com mais seis baixas no departamento médico. A lista contempla: o zagueiro Tomás Cardona, os laterais-esquerdos Fuentes e Guilherme, o volante Bruninho, o meia Lucas Crispim e o atacante GB.

Na tabela de classificação, o Leão está na vice-liderança, com 10 pontos. Em alta, venceu os últimos três compromissos na competição. O Operário-PR é o 8º, com oito.

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Goleiros : Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão Laterais : Mailton e Mucuri

: Mailton e Mucuri Zagueiros : Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal Meio-campistas : Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Rossetto e Ryan

: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Rossetto e Ryan Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

Balanço do Departamento Médico: