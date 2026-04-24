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Com seis no DM, Fortaleza viaja com 24 jogadores para jogo contra Operário-PR; veja lista

Os times se enfrentam no domingo (26), às 18h, pela Série B

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:02)
Jogada
Legenda: A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores para o Paraná
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (24), para o Paraná, onde encara o Operário-PR pela 6ª rodada da Série B. O confronto será no domingo (26), às 18h, no estádio Germano Krüger/PR, pela 6ª rodada.

A base da equipe é a mesma dos últimos jogos. De volta às atividades com bola, o goleiro João Ricardo segue em transição e ainda não retornou aos jogos.

Além disso, o técnico Thiago Carpini também conta com mais seis baixas no departamento médico. A lista contempla: o zagueiro Tomás Cardona, os laterais-esquerdos Fuentes e Guilherme, o volante Bruninho, o meia Lucas Crispim e o atacante GB.

Na tabela de classificação, o Leão está na vice-liderança, com 10 pontos. Em alta, venceu os últimos três compromissos na competição. O Operário-PR é o 8º, com oito.

Relacionados do Fortaleza

  • Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
  • Laterais: Mailton e Mucuri
  • Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Rossetto e Ryan
  • Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

Balanço do Departamento Médico:

  • ZAG - Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
  • LAE - Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
  • LAE - Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda;
  • VOL - Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
  • MEI - Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita;
  • ATA - GB: lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
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