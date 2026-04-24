Organizadas de Ceará e Fortaleza são convidadas para a Copa via Movimento Verde e Amarelo

Quatro membros de torcidas organizadas do Estado do Ceará devem estar presentes nos jogos da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no Canadá, México e Estados Unidos, a partir de junho. O convite partiu do Movimento Verde e Amarelo (MVA), torcida uniformizada que vai apoiar a seleção brasileira in loco.

Duas organizadas do Ceará e duas do Fortaleza foram convidadas para integrar o grupo e os torcedores de Leão e Vovô estarão lado a lado em prol da Canarinho. Para estar na arquibancada, porém, nada de camisas de clubes. Eles vão vestir o uniforme da seleção ou do MVA. Faixas e artigos que identifiquem as torcidas às quais pertencem também não estão autorizadas.

Pelo Ceará, as duas organizadas convidadas foram a Ceará Chopp e a Cearamor. A primeira, no entanto, organizará eventos locais em Fortaleza, promovendo o movimento na capital cearense. Por conta disso, a outra, que é a maior organizada do Vovô, poderá enviar dois membros, sendo um deles o puxador oficial, Chagas Roque, que já tem presença garantida na Copa. O outro será um membro que já mora nos Estados Unidos, o que facilita a logística.

Chagas foi o indicado das organizadas do Ceará por já ter experiência junto ao MVA. Ele foi o puxador oficial da torcida no jogo Brasil 3x0 Chile, em setembro do ano passado, no Maracanã.

Do Fortaleza, foram convidadas as torcidas TUF e JGT. Cada uma poderá apontar um membro para integrar a caravana. As duas, no entanto, ainda não confirmaram um enviado e por isso não saíram na primeira lista de organizadas que foi divulgada pelo MVA. Elas têm mais uma semana para decidir se vão integrar o movimento.

Assim como essas duas, outras pelo Brasil ainda não confirmaram participação apesar de terem recebido o convite, como a Força Jovem Goiás e Os Imbatíveis (Vitória).

Dentre as organizadas confirmadas até agora estão: Império Alviverde (Coritiba), Fanáticos (Athletico-PR), Raça Rubro-Negra (Flamengo), Young Flu e Bravo 52 (Fluminense), Fúria Jovem (Botafogo), Força Jovem (Vasco), Máfia Azul (Cruzeiro), Galoucura (Atlético-MG), Camisa 12 e Guarda Popular (Inter), Geral (Grêmio), Cearamor (Ceará), Esquadrão Vilanovense (Vila Nova-GO), Falange Azul (Londrina), Dragões (Atlético-GO), Torcida Jovem (Sport), Fúria Jovem (Manaus), Torcida Jovem (Santos), Mancha Alviverde (Palmeiras), Independente e Dragões da Real (São Paulo), Gaviões da Fiel, Fiel Macabra, Estopim da Fiel e Camisa 12 (Corinthians).

Parceria com a CBF

O custeio da ida, estadia e dos ingressos é todo por conta de cada torcedor que vai assistir aos jogos da Copa in loco, mas via MVA os ingressos têm um preço fixo. Cada bilhete sai a 60 dólares, por conta de um intermédio da CBF junto à Fifa. A CBF deve conseguir cerca de 500 ingressos por partida, mas para os membros de organizadas são apenas 50.

O número de vagas de membros por organizada foi definido pelo tamanho das torcidas e a relevância dos clubes. Equipes de Série A e Série B do Brasileiro serão representadas. Também houve um crivo de indicações da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil (Anatorg).

“Já era um sonho antigo reunir organizadas para torcer pela seleção. Quando surgiu a questão dos ingressos junto à Fifa, procuramos times da Séries A e B, conversamos com uma a uma, principalmente as maiores”, explica Pixote, um dos organizados do MVA.

A Copa do Mundo de 2026 começa dia 11 de junho e se estenderá até 19 de julho. A Seleção Brasileira jogará a primeira fase toda nos Estados Unidos.