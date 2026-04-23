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Botafogo entra com pedido de recuperação judicial e revela dívida com o Ceará de R$ 5 milhões

O Ceará negociou recentemente jogadores com o Botafogo, com o zagueiro David Ricardo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:33)
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Legenda: David Ricardo encerrou a temporada de 2025 como titular do Botafogo
Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo/RJ entrou pedido de recuperação judicial, protocolado na última quarta-feira (22) na Justiça e um documento anexado revela uma dívida de R$ 1.119.102.671,96, sendo R$ 5.294.864,36 ao Ceará. A informação foi divulgada pela ESPN.

A dívida é referente a venda de David Ricardo ao Botafogo em 2025 por 1,8 milhão de dólares. E com a venda do zagueiro ao Dínamo Moscou, da Rússia, o Vovô teria direito a receber um montante por ter 20% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o total da divida com o Vozão chega em R$ 5.294.864,36.

O Ceará é um dos 11 clubes brasileiros que tem valores importantes a receber do Botafogo. Veja lista:

Times brasileiros

Santos - R$ 22.290.750,00

Grêmio - R$ 20.439.672,06

Ceará - R$ 5.294.864,36

São Paulo - R$ 4.168.859,20

Auto Esporte - R$ 626.625,96

Volta Redonda - R$ 340.180,00

Portuguesa - R$ 141.000,00

Nova Iguaçu - R$ 85.022,38

Hercílio Luz - R$ 75.000,00

Internacional - 8.000,00

Ferroviária - 7.500,00

Além de clubes brasileiros, o Botafogo também deve a técnicos e times estrangeiros. Os valores mais relevantes são para o Atlanta United, de R$ 191.001.575,11 e Nottingham Forest, de R$ 118.673.598,75.

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