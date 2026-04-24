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Ceará atualiza situação de Richard após exame e descarta fratura

Jogador passará por uma ressonância magnética

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:01)
Jogada
Legenda: Richard é um dos destaques do Ceará no ano de 2024
Foto: divulgação / Ceará

O Ceará atualizou a situação do goleiro Richard após o susto no último jogo. O atleta realizou um exame de raio-X ainda ontem (23), logo após a partida contra o Atlético Mineiro, e teve fratura descartada, o que trouxe alívio inicial para a comissão técnica e torcida.

A delegação alvinegra já está em retorno para a capital cearense, com chegada prevista para o início da tarde desta sexta-feira (25). Para uma avaliação mais detalhada, o jogador passará por uma ressonância magnética, exame que deve indicar com precisão a gravidade da lesão.

Mesmo fora, Richard já iniciou o tratamento, com sessões de fisioterapia realizadas ainda no hotel. O goleiro está sendo acompanhado de perto pelo médico Joaquim Garcia, além dos fisioterapeutas Matheus Marques e Perez Maciel, que seguem monitorando sua evolução.

A expectativa agora gira em torno do resultado da ressonância, que será determinante para definir o tempo de recuperação e o possível retorno do atleta aos gramados.

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