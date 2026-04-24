Ceará tem retornos importantes e desfalques para jogo contra Vila Nova; veja nomes

O Ceará terá pelo menos três retornos para a partida contra o Vila Nova, neste domingo (26). O volante Zanocelo e o centroavante Lucca estão recuperados de lesão e voltarão a ser relacionados pelo técnico Mozart para esta partida da Série B.

Legenda: Ceará tem retornos importantes e desfalques para jogo contra Vila Nova Foto: Ismael Soares/SVM

Além deles, Matheusinho também retornará a relação do treinador. Ele havia ficado fora dos últimos dois jogos do Vozão (contra o Londrina, pela Série B do Brasileirão, e contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil) por conta de controle de carga.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Além dele, deve ficar de fora também o goleiro Richard, que lesionou o ombro e foi substituído contra o Atlético-MG.

Ceará e Vila Nova se enfrentam no domingo (26), às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela sexta rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Ceará está na terceira colocação, com nove pontos, enquanto o Vila é o líder, com 11 pontos.