Ceará e Fortaleza na Série B de 2026: veja todos os adversários na luta pelo acesso
Os times cearense foram rebaixados na rodada final da elite nacional
O futebol cearense atravessa um dos dias mais tristes da história neste domingo (7) com o rebaixamento conjunto de Ceará e Fortaleza à Série B de 2026. Deste modo, após ter representantes na elite nacional por nove temporadas consecutivas, as equipes alencarinas mudam o foco para o acesso mais uma vez e entraram novamente em uma disputa muito acirrada com outras 18 equipes.
Além da dupla local, os demais que caíram de divisão foram Juventude e Sport. Logo, iniciam o torneio com mais receita, mas precisando se adaptar financeiramente à nova realidade do torneio.
Vale ressaltar que o panorama não será fácil. Em 2025, a definição da competição só ocorreu na última rodada, com o título do Coritiba, além dos acessos de Athletico-PR, Chapecoense e Remo. Logo, o Diário do Nordeste mostra agora todos os times que vão brigar com Ceará e Fortaleza.
No novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série B inicia em 25 de março e segue 28 de novembro. O evento terá uma pausa próximo ano durante a Copa do Mundo da Fifa, que entre realizada entre junho e julho do novo ano.
Participantes da Série B de 2026
- Ceará (rebaixado da Série A)
- Fortaleza (rebaixado da Série A)
- Juventude (rebaixado da Série A)
- Sport (rebaixado da Série A)
- Cuiabá
- América-MG
- Atlético-GO
- Novorizontino
- Goiás
- CRB
- Athletic-SP
- Criciúma
- Vila Nova
- Operário
- Avaí
- Botafogo-SP
- Náutico (subiu da Série C)
- Londrina (subiu da Série C)
- Ponte Preta (subiu da Série C)
- São Bernardo-SP (subiu da Série C)