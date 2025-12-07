Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará e Fortaleza na Série B de 2026: veja todos os adversários na luta pelo acesso

Os times cearense foram rebaixados na rodada final da elite nacional

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 20:38)
Alexandre Mota
Legenda: A Série B promete uma disputa muito acirrada durante a temporada de 2026
Foto: Joilson Marcone / CBF

O futebol cearense atravessa um dos dias mais tristes da história neste domingo (7) com o rebaixamento conjunto de Ceará e Fortaleza à Série B de 2026. Deste modo, após ter representantes na elite nacional por nove temporadas consecutivas, as equipes alencarinas mudam o foco para o acesso mais uma vez e entraram novamente em uma disputa muito acirrada com outras 18 equipes.

Além da dupla local, os demais que caíram de divisão foram Juventude e Sport. Logo, iniciam o torneio com mais receita, mas precisando se adaptar financeiramente à nova realidade do torneio.

Vale ressaltar que o panorama não será fácil. Em 2025, a definição da competição só ocorreu na última rodada, com o título do Coritiba, além dos acessos de Athletico-PR, Chapecoense e Remo. Logo, o Diário do Nordeste mostra agora todos os times que vão brigar com Ceará e Fortaleza.

No novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série B inicia em 25 de março e segue 28 de novembro. O evento terá uma pausa próximo ano durante a Copa do Mundo da Fifa, que entre realizada entre junho e julho do novo ano.

Participantes da Série B de 2026

Imagem do Série B
Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026
Foto: arquivo / SVM

  • Ceará (rebaixado da Série A)
  • Fortaleza (rebaixado da Série A)
  • Juventude (rebaixado da Série A)
  • Sport (rebaixado da Série A)
  • Cuiabá
  • América-MG
  • Atlético-GO
  • Novorizontino
  • Goiás
  • CRB
  • Athletic-SP
  • Criciúma
  • Vila Nova
  • Operário
  • Avaí
  • Botafogo-SP
  • Náutico (subiu da Série C)
  • Londrina (subiu da Série C)
  • Ponte Preta (subiu da Série C)
  • São Bernardo-SP (subiu da Série C)
