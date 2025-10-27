Diário do Nordeste
Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra agência do INSS.
Legenda: Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil.

O pagamento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao mês de outubro começa nesta segunda-feira (27) e vai até 7 de novembro.

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício. Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo. 

O calendário de pagamentos de 2025 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social em dezembro de 2024. Veja abaixo ou clique neste link para baixar o arquivo. 

Tabela de pagamentos de benefícios do INSS 2025
Legenda: O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço
Foto: INSS

Com faço para saber minha data de pagamento do INSS?

Conforme o ministério, a data de pagamento dos benefícios do INSS é determinada pelo valor e pelo penúltimo dígito do número do benefício, ou seja, o número imediatamente antes do dígito verificador (aquele após o hífen).

As datas de outubro ficam da seguinte forma:

Quem recebe até um salário mínimo:

  • Início: 27 de outubro;
  • Critério: Pagamento por ordem crescente do penúltimo dígito do benefício, começando pelo 1.

Quem recebe acima de um salário mínimo:

  • Início: 3 de novembro;
  • Critério: Pagamento por ordem crescente de pares de dígitos: 1 e 6 no primeiro dia, 2 e 7 no segundo, e assim por diante.

