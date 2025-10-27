Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro
A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício
O pagamento a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao mês de outubro começa nesta segunda-feira (27) e vai até 7 de novembro.
A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício. Recebem primeiro os que ganham até um salário-mínimo.
O calendário de pagamentos de 2025 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social em dezembro de 2024. Veja abaixo ou clique neste link para baixar o arquivo.
Veja também
Com faço para saber minha data de pagamento do INSS?
Conforme o ministério, a data de pagamento dos benefícios do INSS é determinada pelo valor e pelo penúltimo dígito do número do benefício, ou seja, o número imediatamente antes do dígito verificador (aquele após o hífen).
As datas de outubro ficam da seguinte forma:
Quem recebe até um salário mínimo:
- Início: 27 de outubro;
- Critério: Pagamento por ordem crescente do penúltimo dígito do benefício, começando pelo 1.
Quem recebe acima de um salário mínimo:
- Início: 3 de novembro;
- Critério: Pagamento por ordem crescente de pares de dígitos: 1 e 6 no primeiro dia, 2 e 7 no segundo, e assim por diante.