Loterias do dia sorteiam até R$ 19 milhões nesta segunda (27)

A Quina é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (27), ao sortear R$ 19 milhões.

Ganha a quantia quem acertar as cinco dezenas nesta noite. O sorteio começa a partir das 20 horas.

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Lotomania sorteia R$ 5,5 milhões.

Outras chances de se tornar um milionário

Os jogadores ainda podem apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 3,3 milhões.

Já a Lotofácil e a Dupla Sena podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão.

A Loteca é a loteria federal que sorteia o menor valor desta noite: R$ 1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (27/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 19 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotomania R$ 5,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 3,3 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1,5 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

