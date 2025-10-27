Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 19 milhões nesta segunda (27)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:33)
Negócios
A imagem mostra vários bilhetes de loteria Quininha espalhados sobre uma mesa, com destaque para a marca no topo dos bilhetes.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Hans Elmo/Shuttertock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quina é a loteria federal do dia que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (27), ao sortear R$ 19 milhões.

Ganha a quantia quem acertar as cinco dezenas nesta noite. O sorteio começa a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Lotomania sorteia R$ 5,5 milhões.

Outras chances de se tornar um milionário

Os jogadores ainda podem apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 3,3 milhões. 

Já a Lotofácil e a Dupla Sena podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão.

A Loteca é a loteria federal que sorteia o menor valor desta noite: R$ 1 milhão. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (27/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 19 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 5,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 3,3 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Dupla Sena  R$ 1,5 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. 

Veja também

teaser image
Negócios

O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

teaser image
Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

