Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Presidente da Caixa anunciou que plataforma de apostas estará disponível até o fim de novembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:50)
Negócios
Pessoa segurando dinheiro em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, banco brasileiro com destaque na fachada.
Legenda: 'bet da Caixa' seria lançada até novembro de 2025.
Foto: Kid Junior.

O lançamento de uma bet pela Caixa Econômica Federal deve ser discutido assim que o presidente Lula retornar da Ásia.

Conforme informações da Globonews, a iniciativa de apostas anunciada não foi bem recebida pelo Governo, que convocou uma reunião com Carlos Vieira, presidente da Caixa. 

O incômodo de Lula com a iniciativa foi confirmado por auxiliares e também por fontes da cúpula do banco. O presidente deve reavaliar a decisão de lançar a plataforma e cancelar o programa.

A criação da plataforma foi anunciada por Vieira em entrevista ao site Money Times. Segundo o presidente do banco, a previsão é arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2026.

"Nosso objetivo é que a bet esteja no ar até o final de novembro", adiantou. 

A criação de um sistema de apostas esportivas vinculada ao órgão público é contraditória diante das ações do governo Lula acerca de jogos de apostas.

Lula tem insistido na necessidade de aumentar as taxas para casas de apostas. O governo decidiu enviar novamente ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta que amplia a taxação das bets e fintechs.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

teaser image
Egídio Serpa

Se reeleito, presidente Lula terá de fazer ajuste fiscal e as reformas

teaser image
Negócios

Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

Conforme o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a medida é uma tentativa de aumentar a arrecadação do banco após quedas nas receitas da loteria.

Após o anúncio, o governo Lula passou a ser alvo de críticas de parlamentares da oposição, como os senadores Cleitinho (PL) e Damares Alves (Republicanos), mas também de influenciadores mais alinhados com a esquerda, como a economista Nath Finanças.

A bet da Caixa foi aprovada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, órgão responsável por analisar se as empresas podem atuar no mercado de apostas esportivas. A análise, no entanto, foi de teor formal e técnico, sem entrar no mérito político.

As bets e as loterias

A iniciativa faz parte de uma tendência que movimenta bilhões no país e surge num momento de baixa das loterias tradicionais. 

Em entrevista ao Infomoney, Vieira destacou que, embora não tenha atribuído a queda das loterias às apostas digitais, o resultado deste ano tende a ser inferior ao registrado em 2024. 

Segundo ele, no primeiro trimestre de 2025, a arrecadação do banco com as loterias foi de R$ 5,5 bilhões, queda de 29% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 10% em 12 meses. 

Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda mostram que nos seis primeiros meses de 2025, as empresas de jogos on-line faturaram R$ 17,4 bilhões, valor que considera o total apostado menos os prêmios pagos. 

Conforme a Receita Federal, o País arrecadou R$ 4,73 bilhões em impostos sobre jogos até julho deste ano, sendo R$ 2,1 bilhões das loterias e R$ 2,6 bilhões provenientes das bets. 

O órgão também informou que em 2024 a arrecadação com as bets atingiu R$ 27 bilhões.

Ações do governo Lula sobre as bets

Desde o primeiro semestre de 2023, o governo trabalha na regulamentação das apostas esportivas e dos jogos on-line.

Aliados do presidente, afirmam que a criação de uma casa de apostas por um banco público federal vai na contramão do discurso crítico que o governo tem adotado em relação às apostas.

No fim de 2024, o governo editou dez portarias para regulamentar as operações das bets, além de levantar debate sobre o uso de benefícios, como o Bolsa Família, para apostas.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou em reunião ministerial em 2024 que o vício em apostas online “é um grave problema de saúde pública em todo o mundo”.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa segurando dinheiro em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, banco brasileiro com destaque na fachada.
Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Presidente da Caixa anunciou que plataforma de apostas estará disponível até o fim de novembro

Redação
Há 1 hora
Na imagem, pessoas estão sentadas em uma sala de aula anotando em cadernos
Papo Carreira

Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições

As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

C. Rolim expande-se e reinaugura, modernizada, loja de Messejana

Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia para 2026 revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza

Egídio Serpa
25 de Outubro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 95 milhões neste sábado (25/10); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 95 milhões o mais alto deles

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem do portão de entrada para passageiros internacionais no aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Com Europa em retração e boom da América do Sul, qual o cenário do turismo internacional no Ceará?

Estado tem recebido mais chilenos e argentinos do que de norte-americanos e europeus

Paloma Vargas
25 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Na Chapada do Apodi, a Nova Agro começa a colher seu algodão

Em 450 hectares irrigados, que poderiam ser 750 se houvesse energia elétrica com tensão suficiente, a fazenda de Raimundo Delfino tem alta produtividade: 5 toneladas por hectare

Egídio Serpa
25 de Outubro de 2025
Pessoa entra numa casa lotérica.
Negócios

Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação
24 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2877 de hoje, sexta-feira, 24/10; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2877 de hoje, sexta-feira, 24/10; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2877 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,3 milhão.

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6861, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6861, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 16,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2840 – Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 4,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2840 – Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2840 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3521, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3521, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 763 - Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 763 - Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 763 em 24/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (24/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (24/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação
24 de Outubro de 2025
Cresce Ceará 2024
Victor Ximenes

Nova edição do evento Cresce Ceará discute oportunidades para o comércio exterior

Victor Ximenes
24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.
Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Missão da Fiec na China vê novas tecnologias e uso da Inteligência Artificial

Empresários e executivos de empresas industriais e do governo do Ceará mergulharam no conhecimento de novas tecnologias e de Liderança Orientada por IA

Egídio Serpa
24 de Outubro de 2025
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Negócios

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra avião parado
Igor Pires

Air France amplia voos para Paris saindo de Fortaleza

Igor Pires
24 de Outubro de 2025
Negócios

Flash Black Honda Nossamoto traz ofertas exclusivas e antecipa Black Friday

Entre as vantagens anunciadas estão capacete novo, emplacamento grátis e super voucher de R$ 200 para o seguro Honda

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
Pessoa marcando números em uma cartela de aposta da Quina, uma jogatina de loteria popular no Brasil, rodeada por várias outras cartelas de loteria diferentes.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 16 milhões nesta sexta (24)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar

Redação
24 de Outubro de 2025
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.
Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues
24 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Se reeleito, presidente Lula terá de fazer ajuste fiscal e as reformas

Candidato ao quarto mandato com grande chance de vitória no primeiro turno, o petista enfrentará, em 2007, uma crise fiscal que hoje se agrava

Egídio Serpa
24 de Outubro de 2025
Cartelas de lotofácil.
Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3520 e levam mais de R$ 1,3 milhão cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação
23 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2311 de hoje, 23/10; prêmio é de R$ 38,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2311 de hoje, 23/10; prêmio é de R$ 38,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
23 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1132 de hoje, 23/10; prêmio é de R$ 4,8 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1132 de hoje, 23/10; prêmio é de R$ 4,8 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
23 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.
Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação
23 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6860, desta quinta-feira (23/10); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6860, desta quinta-feira (23/10); prêmio é de R$ 14,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
23 de Outubro de 2025