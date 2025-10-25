Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

O lançamento de uma bet pela Caixa Econômica Federal deve ser discutido assim que o presidente Lula retornar da Ásia.

Conforme informações da Globonews, a iniciativa de apostas anunciada não foi bem recebida pelo Governo, que convocou uma reunião com Carlos Vieira, presidente da Caixa.

O incômodo de Lula com a iniciativa foi confirmado por auxiliares e também por fontes da cúpula do banco. O presidente deve reavaliar a decisão de lançar a plataforma e cancelar o programa.

A criação da plataforma foi anunciada por Vieira em entrevista ao site Money Times. Segundo o presidente do banco, a previsão é arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2026.

"Nosso objetivo é que a bet esteja no ar até o final de novembro", adiantou.

A criação de um sistema de apostas esportivas vinculada ao órgão público é contraditória diante das ações do governo Lula acerca de jogos de apostas.

Lula tem insistido na necessidade de aumentar as taxas para casas de apostas. O governo decidiu enviar novamente ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta que amplia a taxação das bets e fintechs.

Conforme o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a medida é uma tentativa de aumentar a arrecadação do banco após quedas nas receitas da loteria.

Após o anúncio, o governo Lula passou a ser alvo de críticas de parlamentares da oposição, como os senadores Cleitinho (PL) e Damares Alves (Republicanos), mas também de influenciadores mais alinhados com a esquerda, como a economista Nath Finanças.

A bet da Caixa foi aprovada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, órgão responsável por analisar se as empresas podem atuar no mercado de apostas esportivas. A análise, no entanto, foi de teor formal e técnico, sem entrar no mérito político.

As bets e as loterias

A iniciativa faz parte de uma tendência que movimenta bilhões no país e surge num momento de baixa das loterias tradicionais.

Em entrevista ao Infomoney, Vieira destacou que, embora não tenha atribuído a queda das loterias às apostas digitais, o resultado deste ano tende a ser inferior ao registrado em 2024.

Segundo ele, no primeiro trimestre de 2025, a arrecadação do banco com as loterias foi de R$ 5,5 bilhões, queda de 29% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 10% em 12 meses.

Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda mostram que nos seis primeiros meses de 2025, as empresas de jogos on-line faturaram R$ 17,4 bilhões, valor que considera o total apostado menos os prêmios pagos.

Conforme a Receita Federal, o País arrecadou R$ 4,73 bilhões em impostos sobre jogos até julho deste ano, sendo R$ 2,1 bilhões das loterias e R$ 2,6 bilhões provenientes das bets.

O órgão também informou que em 2024 a arrecadação com as bets atingiu R$ 27 bilhões.

Ações do governo Lula sobre as bets

Desde o primeiro semestre de 2023, o governo trabalha na regulamentação das apostas esportivas e dos jogos on-line.

Aliados do presidente, afirmam que a criação de uma casa de apostas por um banco público federal vai na contramão do discurso crítico que o governo tem adotado em relação às apostas.

No fim de 2024, o governo editou dez portarias para regulamentar as operações das bets, além de levantar debate sobre o uso de benefícios, como o Bolsa Família, para apostas.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou em reunião ministerial em 2024 que o vício em apostas online “é um grave problema de saúde pública em todo o mundo”.