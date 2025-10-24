Diário do Nordeste
Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa entra numa casa lotérica.
Legenda: Cerca de 270 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 2.244,35.
Foto: Tânia Rego / Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Dez apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3521, sorteada na noite desta sexta-feira (24), e levaram R$ 202.302,67 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Anápolis (GO), São Luís (MA), Itaúna (MG), Montes Claros (MG), Santos Dumont (MG), Uberlândia (MG), Barra do Garças (MT), Rondon (PR), São Paulo (SP) e Americana (SP) - esta última foi feita por canal eletrônico.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (25), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-19-20-21-22-23

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
10 apostas ganhadoras, R$ 202.302,67

14 acertos
270 apostas ganhadoras, R$ 2.244,35

13 acertos
6.284 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
67.045 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
397.330 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

