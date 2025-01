Um núcleo financeiro do Comando Vermelho, conhecido como "Caixinha do CV", foi alvo de uma operação das forças de segurança do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (15), no Complexo do Alemão. Três suspeitos foram mortos, enquanto um policial do Bope ficou ferido. As informações são do jornal O Globo.

Moradores relataram ao Bom dia Rio, da TV Globo, que ainda na noite de terça-feira, traficantes começaram a se movimentar pelo local, montando barricadas e espalhando óleo em algumas ruas. Um caveirão chegou a derrapar no local. A polícia investiga se houve vazamento das informações.

Veja também País Prefeitura de SP rebate críticas a muro de 40 metros de extensão em torno da Cracolândia País Veja o que se sabe sobre morte de delegado em São Paulo

PRISÕES

Segundo a Polícia Civil, a ação tinha como objetivo cumprir 14 mandados de prisão. Os alvos são parentes e operadores do fundo financeiro do CV.

Oito mandados de prisão foram cumpridos. Entre eles, estão:

Jorge Pereira de Jesus;

Mariana Miranda de Jesus;

Marlene Miranda de Jesus;

Givanilda Gomes da Silva;

André Mota de Souza;

Rosângela Aparecida da Silva;

Roberta Guerra Aleixo;

Ramirez Cristine da Silva dos Santos.

O delegado Gustavo Ribeiro, titular do 1º Departamento de Polícia de Área da Capital, disse que os suspeitos são parentes de traficantes do CV e agiam como intermediários num esquema de lavagem de dinheiro da facção.

Outras quatro prisões em flagrante também ocorreram no Complexo do Alemão.

CAVEIRÃO DERRAPOU

A Polícia Militar usou 14 caveirões na operação, mas um deles não conseguiu transitar numa rua onde foi espalhado óleo, conforme publicação do jornal comunitário "Voz das Comunidades".

O caso aconteceu na rua da Alvorada. O veículo teria atingido dois carros e uma moto que estavam estacionados na rua.

POLICIAL DO BOPE FOI BALEADO

Em coletiva de imprensa, o coronel Aristheu de Goés Lopes, comandante do Bope, disse que o agente baleado foi atingido no ombro esquerdo e no antebraço direito.

O policial passou por uma cirurgia, mas não corre risco de vida, segundo o comandante.