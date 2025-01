Prefeitura de SP rebate críticas a muro de 40 metros de extensão em torno da Cracolândia

A Prefeitura de São Paulo rebateu críticas a um muro de 40 metros de extensão erguido no entorno da região da Cracolândia. Em nota ao Diário do Nordeste, a gestão municipal informou, nesta quinta-feira (15), que a instalação foi erguida para "proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de moradores e pedestres".

Ainda segundo a Prefeitura, o muro precisou substituir tapumes que antes estavam no local, pois os materiais eram "quebrados com frequência". No comunicado, o Município também argumenta que a medida visa a proteção dos habitantes, e que não há confinamento de pessoas na área.

"Não são verdadeiras as afirmações de que a administração municipal atuou na região com outros interesses que não sejam a assistência e acolhimento às pessoas em vulnerabilidade na Cena Aberta de Uso (CAU)", diz a nota.

A resposta da Prefeitura surge após críticas sobre a atuação da gestão municipal na região. Em declaração ao g1, um membro da Craco Resiste, entidade que presta auxílio a dependentes químicos, classificou o muro como "campo de concentração de usuários".

Em janeiro desse ano, a média de dependentes químicos que transitam pelo espaço onde está o muro é 139 no período matutino e 240 no vespertino. Os dados são do Painel de monitoramento da maior aglomeração das cenas de uso da região da Luz, uma ferramenta da Prefeitura de SP.

Construção do muro não é recente

De acordo com o g1, o muro está erguido no local, uma área da rua General Couto Magalhães, perto da Estação da Luz, desde o início de 2024. Em nota enviada ao portal, a Prefeitura reitera que a obra "respeita todos os critérios técnicos e de transparência".

"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) ressalta que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atua de forma contínua nas Cenas Abertas de Uso, desempenhando patrulhamento preventivo e oferecendo apoio e proteção aos agentes públicos nos serviços de zeladoria, saúde e assistência social", afirma a administração.

