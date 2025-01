Menina de 4 anos foi morta pela irmã enquanto dormia, suspeita Polícia de SC

A Polícia Civil de Santa Catarina suspeita de que a menina de 4 anos morta em Mafra, no Norte do estado, na última segunda-feira (13), tenha sido esfaqueada pela irmã enquanto dormia, segundo informações do g1.

O delegado Eduardo Borges, responsável pela investigação, disse ao portal que, no momento do crime, a vítima descansava em um cômodo de casa, enquanto a mãe estava no quintal.

A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A Polícia Militar afirmou que a suspeita do crime, de 22 anos, estava em surto psicótico. Ela foi presa.

Após o crime, a jovem teria se trancado em um quarto da casa e colocado barricadas atrás da porta. Em seguida, a equipe policial usou spray de pimenta e arma de choque para que ela soltasse as facas. Os policiais arrombaram a porta do quarto e imobilizaram a suspeita.

Ela foi detida em flagrante, ficou aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, da Polícia Civil.

Acompanhamento psiquiátrico

Ainda conforme o delegado, a suspeita não falou sobre o que motivou o crime e não houve informações sobre desavenças na família.

O 38º Batalhão da Polícia Militar de Mafra afirmou, em relatório enviado à imprensa, que os pais da suspeita e da vítima afirmaram que a filha mais velha fazia acompanhamento psiquiátrico.

