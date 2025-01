Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/1)

O céu está em constante movimento, e hoje será um dia de grandes transformações internas. Laços podem se desfazer, situações chegam ao fim, mas é também o momento em que tudo começa a fazer sentido. O belo trígono entre Lua e Vênus traz harmonia e conforto emocional, enquanto a interação de Urano, Marte e Mercúrio aponta para mudanças significativas e ações necessárias. Hoje é um dia para recalcular a rota, olhar para os seus valores e agir de forma alinhada com o que faz sentido para você. O universo te dá a chance de dar a volta por cima. Confie no seu coração e se permita guiar por ele. Não fuja das decisões que precisam ser tomadas — você tem força para resolver o que é necessário.

Áries

Hoje, é o momento de se alinhar com suas prioridades e não desperdiçar energia em conflitos que não levam a lugar algum. A interação de Marte com Urano pede ação estratégica, não impulsiva. Recalcule a rota com calma e busque agir com mais sabedoria.

Touro

Olhe para os seus valores e pergunte-se o que realmente importa. Com Vênus, sua regente, em destaque no céu, você pode encontrar equilíbrio nas mudanças. Não tenha medo de ajustar planos, pois isso abrirá caminho para mais estabilidade no futuro.

Gêmeos

As conversas de hoje podem trazer revelações importantes. Mercúrio, seu regente, está ativo e te impulsiona a comunicar o que precisa ser dito. Porém, lembre-se de ouvir antes de agir e priorize o que te conecta com a sua verdade.

Câncer

Há uma energia de finalização e renovação no ar, então solte o que não está mais funcionando. O trígono entre Lua e Vênus pede que você olhe para o autocuidado. Reserve um momento para recarregar suas emoções e reorganizar suas prioridades.

Leão

As mudanças podem mexer com seu orgulho, mas lembre-se de que elas trazem crescimento. O céu de hoje te convida a liderar, mas com o coração. Aja com coragem, mas também com empatia, especialmente nas relações próximas.

Virgem

A interação de Mercúrio no céu te ajuda a organizar as pendências. Use esse movimento para finalizar algo importante e abrir espaço para o novo. Evite se prender ao perfeccionismo; o progresso está em aceitar a imperfeição e continuar avançando.

Libra

O trígono entre Lua e Vênus traz uma energia de renovação nas relações. Avalie quem e o que merece permanecer em sua vida. Valorize conexões que te fortalecem e não tenha medo de colocar limites onde for necessário.

Escorpião

Mudanças podem parecer intensas, mas são necessárias para a sua evolução. Marte te dá a força para enfrentar qualquer desafio. Use sua intuição para guiar as decisões e elimine de vez o que já não faz sentido em sua vida. Chegou a hora de ir mais longe.

Sagitário

O céu movimentado de hoje pede que você olhe para seus projetos e sonhos com mais clareza. Recalcule a rota, se necessário, mas sem perder de vista o que realmente te inspira. Confie no caminho, mesmo que ele pareça desafiador.

Capricórnio

Finalizações no campo profissional ou pessoal podem estar em destaque hoje. Encare as mudanças como parte do seu crescimento. Com Urano ativado, flexibilize suas ideias e encontre formas mais inovadoras de seguir em frente.

Aquário

O movimento do céu te convida a agir com autenticidade. O trígono entre Lua e Vênus ajuda a criar mais harmonia nos seus relacionamentos. Recalcule a rota se perceber que está se distanciando dos seus valores e daquilo que te motiva.

Peixes

O dia de hoje pode trazer clareza sobre o que realmente precisa de atenção. Não fuja das responsabilidades emocionais ou práticas. Lembre-se de que as respostas estão dentro de você — confie na sua intuição para seguir o melhor caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.