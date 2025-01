Bicheiro Piruinha, de 'Vale o Escrito', morre aos 94 anos

Conhecido como Piruinha, o bicheiro José Caruzzo Escafura morreu, nesta quarta-feira (22), aos 94 anos, no Rio de Janeiro. A informação do óbito foi confirmada por um dos filhos dele ao g1.

A causa exata da morte, no entanto, ainda não foi confirmada. Segundo amigos da família, ele foi levado para um hospital depois de passar mal e foi liberado na sequência, mas morreu em casa.

Integrante da antiga cúpula do jogo fluminense, o contraventor ganhou notoriedade nacional após participar do documentário "Vale o Escrito", do Globoplay. O bicheiro foi preso em maio de 2022, mas estava em prisão domiciliar desde 2023.

À época, ele havia sido internado após sofrer uma fratura no fêmur no banheiro da prisão. O contraventor foi detido em 2022, acusado de ordenar a morte do comerciante de carros Natalino José Nascimento Espínola, o Neto, em julho de 2021.

Quem era Piruinha

Legenda: Piruinha participou da série "Vale o Escrito" Foto: Redes sociais

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Piruinha era "um notório contraventor da cidade do Rio de Janeiro, e exercia, há décadas, o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade”. Dentre os bairros dominados, estão Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, dentre outros.

O órgão aponta que Piruinha arrendava outras áreas para exploração de jogos de azar para outros suspeitos em divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e a divisa com a Praça Seca.

Antes de ingressar no jogo do bicho, Piruinha chegou a ser motorista de lotação, na década de 1950.

