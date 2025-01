Câmeras flagram momento em que funcionária de lotérica furta bilhete premiado da Mega-Sena no DF; veja vídeo

Uma funcionária de lotérica do Distrito Federal foi flagrada furtando um bilhete premiado da Mega-Sena. O caso aconteceu no dia 13 de janeiro em Taguatinga, sendo registrado pelas câmeras de segurança do local. A mulher foi indiciada por furto mediante fraude.

A cliente relatou ter acertado cinco números das seis dezenas da Mega-Sena. O prêmio era no valor de R$ 34 mil. Porém, ao levar para a lotérica, a funcionária afirmou que o bilhete não estava premiado.

No entanto, as câmeras de segurança registraram o momento em que a funcionária confere o bilhete no sistema, finge rasgar o papel, mas guarda debaixo da mesa.

Após a saída da cliente, ela pega o bilhete de novo; confere os números, chegando a riscar o papel; grampeia o bilhete premiado e depois guarda no bolso.

Veja também País Homem leva mãe morta em cadeira de rodas pelas ruas no RJ, e polícia investiga o caso País Suspeitos de vender carne que ficou submersa em enchente de Porto Alegre são presos no RJ

Depoimento à polícia

A cliente registrou um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. Em depoimento à polícia, detalhou que voltou a conferir os números do sorteio quando chegou em casa e viu que realmente tinha acertado a quina.

Em meio às investigações, a funcionária confessou o crime, declarando que já havia feito isso no caso de um bilhete premiado da quina, com R$ 400.

Ela ainda não havia sacado os R$ 34 mil.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.