Um homem foi flagrado levando a mãe morta em uma cadeira de rodas nas ruas do Rio de Janeiro. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22), chamando a atenção de moradores da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. A idosa Aurora do Nascimento Marques, de 100 anos, morreu na terça-feira (21), após passar mal e sofrer um mal súbito.

O filho afirma que ela faleceu de causas naturais, segundo o jornal O Globo. No entanto, ele não realizou o enterro e chegou a ser registrado empurrando a cadeira com o corpo pelas ruas da região. O corpo só foi removido nesta quarta, na Cândido Benício. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que também realizou uma perícia no local.

A idosa foi levada ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio.

Ocorrência de encontro de cadáver

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Cândido Benício, no Campinho. No local, encontrou o homem com a mãe, que alegou estar levando o corpo para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Praça Seca.

Em depoimento obtido pelo RJTV, o filho disse ter ligado duas vezes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes de uma médica chegar na casa e realizar o atestado de óbito. A profissional explicou que o Serviço Social iria buscar o corpo. No entanto, o homem relatou uma suposta demora, decidindo ele mesmo colocar o corpo de Aurora na cadeira de rodas e levá-la ao Cras.

Ele ainda disse que foi agredido por criminosos, que o acusaram de ter matado a idosa. Porém, a Polícia Militar afirmou que ele não apresentava nenhum ferimento ao chegar na delegacia.