Lancha se perde no mar em Fernando de Noronha e aparece no litoral do Ceará após duas semanas

Uma lancha de passeios se perdeu no mar de Fernando de Noronha e apareceu na Praia da Taíba, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta terça-feira (21), após 14 dias. Não havia ninguém na embarcação quando ela sumiu, no último dia 7 de janeiro, e o casal dono do veículo desconfia de que foi alvo de sabotagem.

Os empresários do ramo de turismo e passeios náuticos Maria Odete e Júlio Fernando Barreto saíram do arquipélago localizado no estado de Pernambuco e vieram para Fortaleza em busca da lancha, que se chama "My Love", após cálculos de posição de vento, maré e viagem à deriva.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Júlio, que cresceu em uma vila de pescadores, relata que "tinha certeza" que a lancha ia aparecer no litoral cearense.

"Pela posição dos ventos estaria na região do Pecém. Eu fiz uns cálculos, tenho um aplicativo que me ajuda muito nisso. Eu sempre fui do mar, né?", comenta.

Segundo Odete, o marido foi checar as lanchas em uma manhã quando percebeu o sumiço. "Quando ela soltou [a embarcação] tinha muito vento no dia, e Fernando de Noronha é uma ilha pequena no meio do mar, então se navegar um pouco para fora a lancha já se perde no meio do oceano", conta.

Empresários viajaram para o Ceará em busca da lancha

Após 10 dias do sumiço, e de posse das informações náuticas reunidas por anos de experiência, o casal resolveu viajar de carro de Recife até o Ceará e pararam em diversas praias do litoral entre Mossoró e Fortaleza. "Viemos de Mossoró até Fortaleza de praia em praia deixando nosso nome, telefone, oferecendo recompensa", disse Odete.

Nessa segunda-feira (20), o casal morador de Fernando de Noronha chegou até a Praia da Taíba, onde também deixaram seus contatos. Na manhã seguinte, receberam a notícia que a lancha apareceu na região e estava "intacta".

Júlio inclusive navegou na embarcação de Taíba até um estaleiro na Barra do Ceará, em Fortaleza, onde deixaram a lancha guardada. Eles planejam levar o veículo de volta a Pernambuco em uma carreta nesta semana.

"A My Love é nosso xodó, porque foi muito sacrifício, foi nossa primeira lancha. Meu marido tem muito amor pela lancha", comenta Odete. "Eu sou filho de pescador, sempre fui do mar, então criei um vínculo muito grande com a embarcação", completa Júlio.

Marinha vai investigar o caso

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) informou ao Diário do Nordeste que foi aberto um Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação para investigar como a lancha se perdeu e ficou à deriva.

A Marinha do Brasil foi notificada do sumiço no dia 8 de janeiro, e emitiu aviso para navegantes, além de ter contactado a comunidade marítima da região de Fernando de Noronha.

O proprietário Júlio Fernando disse que todos os equipamentos estavam intactos e que não foi um incidente isolado. "Foi um alto de maldade", acredita.