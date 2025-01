ChatGPT está fora do ar? Usuários relatam instabilidade na plataforma de IA

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, esteve fora do ar nesta manhã de quinta-feira (23), conforme relatou alguns usuários. A instabilidade foi confirmada pela OpenIA, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, e que informou ter solucionado o problema por volta das 9h43.

No Downdetector, que reúne dados sobre o funcionamento de dispositivos virtuais, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 8h20, e atingiram um pico de mais de 3,2 mil reclamações por volta das 8h50.

Segundo o relato dos usuários, nesta manhã, o ChatGPT apresentou indisponibilidade na página inicial, que chegou a exibir as mensagens de erro "503 Service Temporarily Unavailable" — que indicaria uma dificuldade de processamento do servidor — ou "Bad gateway".

Internautas disseram não conseguir realizar login ou usar as ferramentas e aplicativo associados à plataforma, como Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach, que também pararam de operar no período, conforme os dados do Downdetector.

"ChatGPT foi de arrasta total, será que já coletaram dados suficientes e agora vão criar a super inteligência capaz de nos destruir?", brincou um internauta na sessão de comentários do site de monitoramento.

"O GPT não caiu, desabou! Nunca vi erro 503 na página, isso significa alta carga no servidor. Ele não consegue processar as informações. Provavelmente erro de programação ou ataque", teorizou outro na mesma plataforma.

Segundo o Downdetector, é comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia, porém, a ferramenta comunica um incidente apenas quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual.

