Galaxy S25, smartphone rival do iPhone, chega ao Brasil com preços a partir de R$ 7 mil; veja valores

A Samsung lançou, nesta quarta-feira (22), três novos modelos de celular: Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. A linha já está disponível para pré-venda no Brasil, com entregas previstas a partir de 17 de fevereiro.

O trio de novos smartphones ganhou um pacote atualizado de recursos da inteligência artificial da companhia, a 'Galaxy AI'. A promessa da fabricante sul-coreana é de que a ferramenta consegue interpretar textos, fala, imagens e vídeos para criar "interações que parecem naturais".

Os preços oficiais são:

R$ 6.999 - Galaxy S25 R$ 8.499 - Galaxy S25+ R$ 11.999 - Galaxy S25 Ultra

A marca quer que os lançamentos disputem diretamente com o iPhone 16 da Apple, que chegou ao mercado em setembro do ano passado.

VEJA OUTROS RECURSOS DA NOVA LINHA DA SAMSUNG

Novo design do Ultra - O modelo mais caro passa a ter os cantos arredondados e as laterais bem retas, seguindo o restante da linha;

O modelo mais caro passa a ter os cantos arredondados e as laterais bem retas, seguindo o restante da linha; Processador mais potente - Todos os modelos contarão com Snapdragon 8 Elite, o processador de última geração da Qualcomm, em versão aprimorada para tarefas avançadas de IA;

Todos os modelos contarão com Snapdragon 8 Elite, o processador de última geração da Qualcomm, em versão aprimorada para tarefas avançadas de IA; Mais inteligência artificial - O sistema operacional traz novos recursos que integram o Gemini, a IA do Google, ao smartphone, permitindo atividades conjuntas entre os apps;

O sistema operacional traz novos recursos que integram o Gemini, a IA do Google, ao smartphone, permitindo atividades conjuntas entre os apps; 'Now Bar' - Nova tela de bloqueio que mostra atualizações de aplicativos;

- Nova tela de bloqueio que mostra atualizações de aplicativos; 'Now Brief' - Nova ferramenta que traz um resumo das principais atividades na tela, incluindo informações do clima e agenda de compromissos;

- Nova ferramenta que traz um resumo das principais atividades na tela, incluindo informações do clima e agenda de compromissos; Circule para pesquisar - a ferramenta, criada em parceria com o Google, possibilita buscar sobre um objeto que aparece na tela depois que o usuário pressiona e segura o botão principal na área inferior da tela.

FOCO NA CÂMERA

Os modelos S25 e S25+ continuam com as lentes de 50 MP (principal wide), 12 MP (ultra wide), 10 MP (teleobjetivo com zoom óptico de 3x) e câmera de selfie de 12 MP.

Já a linha S25 Ultra ganhou uma nova lente “ultra wide”, passando de 12 MP para 50 MP, o que promete entregar fotos de maior qualidade no campo aberto. As outras câmeras são: