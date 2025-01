Náutico x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de vencer na estreia do estadual, o Vozão vira a página para a primeira rodada da Copa do Nordeste. O Ceará enfrenta o Náutico, nesta terça-feira (22), às 21h30, pela competição regional. Enquanto o Vozão tem três títulos do torneio, o Timbu busca levantar a taça pela primeira vez e, para isso, conta com o apoio do seu torcedor no primeiro jogo. O confronto acontece no estádio dos Aflitos, em Recife, capital pernambucana.

O Ceará vai para o segundo jogo na temporada com algumas lacunas a serem preenchidas e no momento que Léo Condé faz testes no time titular. Para este confronto, a diretoria alvinegra adotou estratégia do voo fretado para diminuir o desgaste do elenco alvinegro. Com pouco tempo de preparação, o Vovô teve dois dias de preparação e a prioridade foi a recuperação dos atletas e a prevenção contra lesões.

Enquanto o vozão tem o segundo teste pela frente, o Náutico já entrou em campo três vezes pelo Campeonato Pernambucano, com uma vitória sobre Jaguar, um empate contra o Petrolina e uma derrota para o Central, no último final de semana. Apesar de ser começo de temporada, a equipe chega sob desconfiança dos torcedores alvirrubros. Sob comando de Marquinhos Santos, que já passou por Fortaleza e Ceará, o time pernambucano tem a Série C como principal disputa do ano, além de Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

CARAS NOVAS NO VOVÔ

Na estreia da temporada contra o Tirol, pela primeira rodada do Cearense, Léo Condé utilizou 9 das 12 contratações feitas para o ano. Ficaram de fora apenas os zagueiros Willian Machado e Éder, além do atacante Bruno Tubarão, que está na reta final de recuperação de lesão. Os primeiros 90 minutos de 2025 foi tempo para o comandante alvinegro avaliar as peças e traçar mexidas para o confronto diante do Náutico.

Entre os titulares, o treinador deu oportunidades de cara para Keiller, Marllon, Nícolas, Fernando Sobral, Pedro Henrique e Galeano. Com a lesão de Rafael Ramos ainda no começo do duelo, Dieguinho foi colocado para jogo. Além dele, Fernandinho e Matheus Araújo entraram na segunda etapa e tiveram minutos em campo com a camisa do Ceará.

“Acho que tivemos uma performance coletiva bem positiva, na fase ofensiva do jogo nos alternamos entre coletivo e individual. Individualmente tivemos muitas estreias, dos 10 de linha, cinco estavam estreando e logo machucou o Rafael. Acabou mudando bastante a estrutura da equipe em relação ao ano passado. Acho que temos uma margem boa para crescimento durante a temporada, são jogadores com características diferentes e a gente, no dia a dia, vai tentar explorar a melhor característica de cada um” destacou Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

COMO CHEGA O TIMBU

Para o duelo nos Aflitos, o time espera contar com Paulo Sérgio, que ficou de fora dos três primeiros confrontos de 2025 devido a um desconforto muscular. Com 16 gols marcados em 33 jogos, o atacante foi o artilheiro da equipe no ano passado. O jogador vestiu a camisa do Fortaleza em 2017.

Além do atacante, o Timbú pode ter os retornos do meio-campista Patrick Allan, do zagueiro Rayan e do lateral-direito Marcos Ytalo, formado pela base do Vozão, mas que era conhecido pelo apelido de "Buiú".

O Náutico começou sua temporada no dia 11, quando ficou no empate contra o Petrolina. Depois disso, o alvirrubro conquistou um vitória e uma derrota. Ainda no começo do ano, Marquinhos Santos ressaltou a maneira que o clube irá encarar as competições no primeiro semestre.

"O Náutico é grande e precisa brigar por todas. Vamos sempre colocar o que há de melhor, respeitando a história e o torcedor. A equipe está evoluindo fisicamente, tecnicamente e taticamente, e acredito que estaremos prontos para competir em alto nível", avalia Marquinhos Santos. Marquinhos Santos Técnico do Náutico

Além de Paulo Sérgio, outros "velhos conhecidos" do futebol cearense são Auremir, que atuou no Leão e no Vozão, Marco Antônio e Hélio Borges, atletas que passaram pela base do Ceará.

BAIXAS NO VOVÔ

Para o confronto no estádio dos Aflitos, o Ceará não conta ainda com Bruno Tubarão e João Victor, que tratam suas lesões no Centro de Saúde e Performance (Cesp). Outro nome que foi acrescentado depois da partida contra o Tirol foi o lateral-direito Rafael Ramos, que sentiu uma entorse no tornozelo no começo do duelo.

Outra baixa na equipe alvinegra é David Ricardo, que não será mais relacionado pelo Ceará para os próximos jogos. O zagueiro está em negociação com o Botafogo e deve ser oficializada sua venda nos próximos dias. O defensor tem no currículo os títulos da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, além do acesso para a primeira divisão no ano passado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Nícolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Galeano e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Náutico: Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Igor Fernandes (Luiz Paulo); Auremir, Marco Antônio, Patrick Allan e Geovane; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA | NÁUTICO X CEARÁ

Local: estádio dos Aflitos, em Recife-PE

Data: 22/01/24 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto Árbitro: Maximiano Fagundes de Assunção (PE)