Lista de indicados ao Oscar 2025 é anunciada nesta quinta-feira (23); saiba onde assistir ao vivo

A lista de indicados ao Oscar 2025 será anunciada nesta quinta-feira (23) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em evento realizado no Samuel Goldwyn Theatre, localizado na cidade de Beverly Hills, em Los Angeles (EUA).

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" é apontado como forte candidato a estar entre os finalistas das 23 categorias da 97ª edição do prêmio, considerando o mais importante da indústria cinematográfica.

Protagonista do longa nacional, a atriz Fernanda Torres — que venceu o Globo de Ouro pela atuação na produção — é apontada como unanimidade para concorrer a estatueta de Melhor Atriz neste ano, conforme análises de revistas americanas especializadas em cinema, como Entertainment Weekly, Variety e Vanity Fair. As publicações também apostam que as produções "Conclave", "Emilia Pérez" e "Wicked" devem liderar listas de indicados.

Que horas e onde assistir

Os indicados ao Oscar 2025 são divulgados ao vivo, às 10h30 no horário de Brasília. O momento é transmitido pelo programa estadunidense "Good Morning America", no canal ABC News Live, além dos streamings Disney + e Hulu.

As plataformas digitais Oscars.com e Oscars.org também exibem o anúncio, além das redes sociais do prêmio no TikTok, Instagram, YouTube e Facebook. O evento é apresentado pelos atores, escritores e comediantes Rachel Sennott e Bowen Yang.

Acompanhe ao vivo

Quem escolhe os indicados?

A relação de finalistas é definida considerando os votos de mais de dez mil membros da Academia. O rol de integrantes reúne diretores, atores, executivos e outros profissionais ligados ao cinema.

Atualmente, 53 brasileiros têm direito a voto no Oscar. Estão nesse seleto grupo nomes como Alice Braga, Rodrigo Santoro, Sônia Braga, Wagner Moura, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Anna Muylaert, Fernando Meirelles, Karim Aïnouz, Kleber Mendonça Filho, Carlinhos Brown, Walter Salles, João Moreira Salles e Petra Costa.

Na votação final, os membros votantes são divididos em 17 seções, cada um com uma profissão. De acordo com as regras, por exemplo, só atores podem votar em atores, e diretores em diretores.

Entretanto, as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Documentário e Melhor Curta-Metragem são exceções, elas podem receber votos de todos os membros.

Quando acontece o Oscar 2025?

A 97ª edição do Oscar acontecerá em 2 de março — Domingo de Carnaval no Brasil —, no Dolby Theatre, em Hollywood (EUA). O prêmio será transmitido ao vivo pela TV americana e pela internet.

No território nacional, o público poderá acompanhar a 97ª do evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming, a partir das 21h.

Na ocasião, serão revelados os vencedores das seguintes categorias:

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Animação em Curta-Metragem

Melhor Animação em Longa-Metragem

Melhor Roteiro Original

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Cabelo e Maquiagem

Melhor Design de Produção

Melhor Figurino

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator Coadjuvante

Melhores Efeitos Visuais

Melhor Montagem

Melhor Documentário de Curta-Metragem

Melhor Documentário de Longa-Metragem

Melhor Fotografia

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

Melhor Som

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Canção Original

Melhor Ator

Melhor Direção

Melhor Atriz

Melhor Filme

