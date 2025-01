Quando será o Oscar 2025? Veja data e como acompanhar a cerimônia de premiação

A temporada de premiações da indústria cinematográfica terá seu ponto alto com a entrega das estatuetas do Oscar 2025. Considerada a maior condecoração do cinema mundial, a cerimônia de premiação está marcada para o dia 2 de março, domingo de Carnaval no Brasil, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No Brasil, o público poderá acompanhar a 97ª do evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming, a partir das 21h.

Veja também Verso ‘Ainda Estou Aqui’ estreia nos EUA com bilheteria 'impressionante' de U$ 125 mil e maior média de arrecadação por sala Verso Revistas americanas elencam Fernanda Torres como 'unanimidade' em lista de indicados ao Oscar 2025

Ao todo, serão revelados os vencedores de 23 categorias:

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Animação em Curta-Metragem

Melhor Animação em Longa-Metragem

Melhor Roteiro Original

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Cabelo e Maquiagem

Melhor Design de Produção

Melhor Figurino

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator Coadjuvante

Melhores Efeitos Visuais

Melhor Montagem

Melhor Documentário de Curta-Metragem

Melhor Documentário de Longa-Metragem

Melhor Fotografia

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

Melhor Som

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Canção Original

Melhor Ator

Melhor Direção

Melhor Atriz

Melhor Filme

Antes disso, os indicados serão revelados ainda nesta quinta-feira (23), após a divulgação ter sido adiada por duas vezes, devido aos incêndios que atingem a Califórnia desde o início do mês.

A relação de finalistas foi definida considerando os votos de mais de dez mil membros da Academia. O rol de integrantes reúne diretores, atores, executivos e outros profissionais ligados ao cinema.

Atualmente, 53 brasileiros têm direito a voto no Oscar. Estão nesse seleto grupo nomes como Alice Braga, Rodrigo Santoro, Sônia Braga, Wagner Moura, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Anna Muylaert, Fernando Meirelles, Karim Aïnouz, Kleber Mendonça Filho, Carlinhos Brown, Walter Salles, João Moreira Salles e Petra Costa.

Na votação final, os membros votantes são divididos em 17 seções, cada um com uma profissão. De acordo com as regras, por exemplo, só atores podem votar em atores, e diretores em diretores.

Entretanto, as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Documentário e Melhor Curta-Metragem são exceções, elas podem receber votos de todos os membros.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.