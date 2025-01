‘Ainda Estou Aqui’ estreia nos EUA com bilheteria 'impressionante' de U$ 125 mil e maior média de arrecadação por sala

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, arrecadou U$ 125 mil no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, resultado considerado “positivo” e “impressionante” por veículos especializados em cinema no país.

Com estratégia inicialmente limitada, a produção que representa o Brasil no Oscar 2025 e pode dar uma indicação de melhor atriz a Fernanda Torres foi lançada no dia 17 em cinco salas nos EUA. Com isso, ela teve média de arrecadação de U$ 25 mil por sala.

Na lista do Box Office Mojo, principal site agregador de informações de bilheteria dos EUA, é possível ver que o valor dá ao filme brasileiro a maior média de arrecadação por sala do fim de semana.

Já em termos de arrecadação total entre todos os filmes do período, “Ainda Estou Aqui” ocupa a 26ª posição, com bilheteria de mais U$ 153 mil — o número leva em conta o resultado do fim de semana e das sessões ocorridas em 2024 nos EUA para ele ser considerado elegível ao Oscar.

De acordo com o boletim de bilheteria do fim de semana do site IndieWire, a estreia da produção brasileira está entre os “resultados positivos” do período ao lado do drama “O Brutalista”, também forte concorrente na premiação.

Ao ressaltar que a média de arrecadação do longa brasileiro, o site afirmou:

“Isso é impressionante hoje em dia para um filme de língua não inglesa nos EUA, ainda mais porque ele — ao contrário do pretendido — estreou antes das indicações (do Oscar)”

Já o site Deadline, em prognóstico de bilheteria, adianta que o longa irá expandir para mais oito circuitos na segunda semana em cartaz, com previsão de alcançar mais de 500 salas dos EUA a partir de 7 de fevereiro.

No Brasil, o filme já passou da marca de 3,3 milhões de espectadores e R$ 73 milhões de bilheteria arrecadada, segundo informações atualizadas da Agência Nacional do Cinema.

O anúncio das obras indicadas ao Oscar está marcado para a próxima quinta-feira (23), após dois adiamentos causados pela situação dos incêndios em Los Angeles.