Turistas e fortalezenses já podem marcar na agenda os dias de programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2025 da capital cearense. Em coletiva no Paço Municipal, realizada nesta quinta-feira (23), o prefeito Evandro Leitão, ao lado da secretária de Cultura do município, Helena Barbosa, divulgaram os nomes dos artistas que irão se apresentar em diferentes bairros.

Foram anunciados na programação Ednardo, Mart'nália, Solange Almeida, Jorge Aragão, Moacy Luz e Samba do Trabalhador, Mariana Aydar, Marcelo D2, Xamã, Nação Zumbi, Don L, Tropykália, Magníficos, Gaby Amarantos e Margareth Menezes.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), serão mais de 100 atrações locais, blocos de rua e agremiações, além dos 14 nomes nacionais da música. A expectativa é impactar mais de um milhão em público.

Abertura do Pré-Carnaval:​

Sexta (31/1):

Praça do Ferreira

Jorge Aragão

Luxo de Aldeia

Sábado (01/02):

Conjunto Ceará

Solange Almeida

Atrações locais

Praia de Iracema

Mart'nália

Camaleões da Vila

Baqueta Clube de Ritmistas

Bonde Batuque

Unidos da Cachorra

Polos do Carnaval

01 de março

. Benfica

. Av. Domingos Olímpio

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Passeio Público

. Aterrinho da Praia de Iracema

. Parque Rachel de Queiroz

02 de março

. Benfica

. Av. Domingos Olímpio

. Mercado da Aerolândia

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Passeio Público

. Aterrinho da Praia de Iracema

. Parque Rachel de Queiroz

03 de março

. Benfica

. Av. Domingos Olímpio

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Passeio Público

. Aterrinho da Praia de Iracema

. Parque Rachel de Queiroz

04 de março

. Benfica

. Av. Domingos Olímpio

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Passeio Público

. Aterrinho da Praia de Iracema

. Parque Rachel de Queiroz

De forma descentralizada, a programação vai acontecer nas 12 regionais da capital cearense. Os bairros Pirambu, São Gerardo, Granja Lisboa, Conjunto Esperança, José Walter, Centro, Cidade 2000, Messejana, Conjunto Palmeiras, Conjunto Ceará, Aerolândia e Vicente Pinzón foram os bairros agraciados com eventos.

Ednardo será o homenageado do Ciclo Carnavalesco 2025

Legenda: Ednardo foi primeiro cantor a gravar a música "A Palo Seco", que também fez sucesso na voz de Belchior Foto: KID JUNIOR/SVM

Como adiantando pelo colunista Inácio Aguiar, a Prefeitura de Fortaleza vai prestar uma homenagem ao cantor e compositor Ednardo, um dos ícones da música cearense. Ela será o tema do Ciclo Carnavalesco 2025.

A escolha de Ednardo como figura central das festividades é um reconhecimento ao legado artístico e cultural do cearense, que projetou o nome da capital e do estado nacionalmente. Ele autor de clássicos como "Pavão Mysteriozo" e "Terral", composições que carregam elementos que dialogam diretamente com a identidade nordestina.