Cantor Ednardo será o homenageado do Ciclo Carnavalesco 2025 em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza vai prestar uma homenagem histórica ao cantor e compositor Ednardo, um dos ícones da música cearense, ao escolhê-lo como tema do Ciclo Carnavalesco 2025. A informação, apurada em primeira mão por esta Coluna, será oficialmente anunciada nesta quinta-feira (23) pelo prefeito Evandro Leitão e pela secretária de Cultura, Helena Barbosa, durante a apresentação das atrações e da programação do pré-carnaval e do carnaval da Capital.