Gastos com Carnaval e quadra chuvosa não serão afetados por corte da Prefeitura de Fortaleza, diz Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apresentou, numa coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15), o pacote de medidas para contenção de gastos pela administração municipal. Uma das ações anunciadas foi a suspensão de apoio, patrocínio ou subvenções de recursos para eventos. O Ciclo Carnavalesco, no entanto, não deve ser atingido pela determinação do petista, que também garantiu o desembolso de verbas para medidas que mitiguem os impactos da quadra chuvosa.

"Carnaval, posso aqui garantir a todos, entra na excepcionalidade. Nós temos aqui uma tradição de Pré-Carnaval e do Carnaval com os nossos maracatus", salientou Leitão, evidenciando que cada serviço a ser impactado pela contenção será avaliado de maneira individual.

A realização dos festejos carnavalescos foi confirmada no último dia 3 de janeiro, pela secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Segundo ela, a atual gestão está comprometida com o evento, mas que a dimensão dele ainda passaria por uma avaliação.

A declaração de Barbosa aconteceu durante a primeira reunião do secretariado do Governo Evandro. “Isso foi uma das coisas que o prefeito Evandro provocou na gente, que tenha uma atenção às programações estruturantes e de forma descentralizada. Isso é uma orientação. O Carnaval faz parte da cultura da Cidade”, afirmou a gestora na ocasião.

Helena ressaltou que o Ciclo Carnavalesco de 2025 foi estruturado a partir da gestão anterior. Os editais do período foram lançados nos dias 27 e 30 de dezembro do ano passado, no final do Governo Sarto (PDT) e com a Secultfor ainda comandada pelo irmão do ex-prefeito, Elpídio Nogueira (PDT).

“Eu preciso entender qual vai ser o tamanho dele a partir do que já foi comprometido e estruturado na gestão anterior. Vou trabalhar em cima de algo que já foi lançado. A partir daí, eu vou poder dizer até onde a gente vai”, seguiu a secretária em conversa com o Diário do Nordeste.

No último ano, a capital cearense contou com oito polos oficiais com programação gratuita: Aterrinho da Praia de Iracema, Domingos Olímpio, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Parque Rachel de Queiroz, Passeio Público e Praça João Gentil (Benfica). Em 2023 foram seis locais.

Legenda: Carnaval de 2024 aconteceu em 8 polos oficiais. Foto: Ismael Soares

Chuvas

Nesta quarta, durante a coletiva, Evandro disse que a Prefeitura de Fortaleza deu início para a limpeza de canais e de instalações que integram a rede de drenagem do município como parte do trabalho preventivo para a chegada da quadra chuvosa. De acordo com ele, as equipes darão continuidade para esse serviço ao longo dos próximos dias.

"Em outubro era para ter iniciado esse trabalho, a limpeza desses canais, dos bueiros e das bocas de lobo, não foi feito. Poucos dias antes de assumir, nós começamos a fazer um planejamento com as empresas que prestam serviço à prefeitura e, quando entramos, já limpamos", relatou.

Leitão frisou que outra frente de atuação do Município durante o período de chuvas será a assistência para pessoas em áreas mais vulneráveis, por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Ações Comunitárias. Ele garantiu que irá acompanhar de perto o trabalho dos prepostos da prefeitura.

"Eu mesmo quero estar com eles. Carnaval todo eu vou estar aqui. Não vou viajar, vou ficar aqui em Fortaleza acompanhando todos os movimentos da cidade, porque acredito que seja primordial, fundamental, a nossa presença junto à população", completou.

Em outro momento da conversa com jornalistas, o prefeito reforçou que dispêndios de verbas relacionadas com a quadra chuvosa não irão ser impactados pelas medidas de austeridade anunciadas. "De forma nenhuma essas medidas irão impactar. Muito pelo contrário, aquilo que for necessário para acolher aqueles que estarão ou ficarão desalojados, nós iremos fazer. Não vamos medir esforços", mencionou.

Pelo que afirmou, tal área "entra na excepcionalidade". "Essa questão de pessoas que moram em locais em situação de risco, nós iremos dar todo o apoio para que todas elas sejam acolhidas pela Prefeitura de Fortaleza", finalizou.