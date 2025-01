Gestão Evandro projeta economia de R$ 500 milhões com cortes e quer rever alta do subsídio ao transporte

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), tem como meta economizar mais de R$ 500 milhões ao longo de 2025, em um esforço para reequilibrar as contas públicas do município. Esta Coluna apurou, com exclusividade, que o plano inclui uma série de cortes e ajustes em diversas frentes da administração pública, além da já anunciada redução nos salários do próprio prefeito, da vice-prefeita e dos secretários municipais.

O pacote completo de cortes e ajustes será detalhado por Evandro nesta quarta-feira (15), em evento no Paço Municipal. A expectativa é que o prefeito reforce o caráter emergencial das medidas e apresente um cronograma de implementação, com ações de efeito imediato.

Entre as medidas em análise estão a restrição de contratos de serviços considerados não essenciais, a redução de servidores terceirizados e a renegociação de dívidas do município. No entanto, a nova gestão tem avaliado com cautela duas decisões tomadas pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) no apagar das luzes de sua administração, no fim do ano passado.

Subsídio ao transporte coletivo

A primeira delas diz respeito ao aumento do subsídio da Prefeitura às empresas de transporte coletivo, que saltou de R$ 158 milhões em 2024 para R$ 248 milhões previstos no orçamento de 2025.

A Coluna apurou que o prefeito já iniciou diálogo com o Sindiônibus para reavaliar o impacto desse reajuste, que representa um aumento de aproximadamente 57% de um ano para o outro — percentual bem acima da inflação e que pressiona ainda mais o caixa municipal.