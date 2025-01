Evandro vai reduzir salário dele, da vice e de secretários e cortar contratos de serviços não essenciais

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), prepara um robusto pacote de cortes e restrições orçamentárias, que incluirá a redução dos próprios salários, bem como os vencimentos da vice-prefeita e dos secretários municipais. A medida, segundo apuração exclusiva desta Coluna, será anunciada oficialmente na próxima quarta-feira (15), no plano de reestruturação da gestão pública municipal. O esforço amplo, de impacto milionário, busca reduzir os gastos da máquina pública em meio a um cenário fiscal desafiador.

A decisão de reduzir os salários das principais autoridades do Executivo Municipal é tratada como um gesto simbólico e prático diante da gravidade da situação financeira enfrentada pela Prefeitura. O salário do prefeito chega a R$ 28,6 mil, o da vice-prefeita, R$ 25,7 mil, e de secretários, cerca de R$ 22 mil, em valores brutos.

Além do corte nos vencimentos, o pacote prevê a restrição de contratos de serviços considerados não essenciais, a diminuição do número de terceirizados e a renegociação de dívidas do município.

Ajuste a partir do comando O prefeito avalia que a atual conjuntura demanda decisões firmes e, em suas palavras, "comprometimento coletivo" para o reequilíbrio das contas públicas. O discurso deverá ser pautado pela ideia de que o ajuste precisa começar pelo alto escalão da gestão, transmitindo uma mensagem de responsabilidade fiscal.

As medidas em preparação refletem a ideia do gestor de que é preciso tomar providências imediatas diante do desajuste fiscal. Embora ainda não tenha sido detalhado o percentual exato de corte salarial, a proposta já está sendo discutida internamente e deve alcançar todas as pastas, sem exceção. Ações emergenciais