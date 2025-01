Evandro Leitão anuncia inspetora Cristiane Correia como 1ª mulher a comandar a Guarda Municipal de Fortaleza

A inspetora Cristiane Correia é a nova diretora-geral da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). A decisão foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), na noite desta segunda-feira (13).

O chefe do Executivo Municipal ressaltou que a agente será a primeira mulher a comandar a GMF em 65 anos de história do órgão, que é subordinado à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec). O anúncio foi feito ao lado do gestor da Pasta, coronel Márcio Oliveira, e da nova diretora.

“Desejar, nesse momento, um grande trabalho, sucesso nessa empreitada, nesse novo desafio. Nós estaremos aqui para dar todo o apoio, a fim de que nós tenhamos uma cidade mais segura, uma cidade onde a população tenha a sensação que está acolhida”, evidenciou Evandro, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Estou muito honrada por essa oportunidade. Espero estar contribuindo com a sua gestão para transformar a cidade de Fortaleza numa das mais seguras do Brasil”, afirmou Cristiane.

Conforme a legislação municipal, a Guarda tem como finalidade a proteção preventiva e ostensiva dos bens e instalações, a garantia dos serviços públicos municipais e a defesa civil do Município, bem como formular as políticas e as diretrizes gerais para a Segurança Municipal.