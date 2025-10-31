Diário do Nordeste
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.

Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação 13 de Outubro de 2025
Dr Furlan, prefeito de Macapá, agride jornalistas durante

País

Prefeito de Macapá agride jornalistas após ser questionado sobre demora de uma obra; video

Doutor Furlan chegou a aplicar um “mata-leão” em uma pessoa após ser questionado sobre atraso nas obras de um hospital

Redação 17 de Agosto de 2025
Imagem de uma viatura da Guarda Municipal de Fortaleza, para uma matéria sobre um guarda municipal que foi arrastado após atropelamento e teve pertences levados em Fortaleza

Segurança

Guarda municipal é arrastado após atropelamento e tem pertences levados em Fortaleza

Acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (17), no bairro Canindezinho

Redação 18 de Julho de 2025
Fachada do Centro Integrado de Segurança de Fortaleza

Segurança

Fortaleza terá Central de Videomonitoramento integrada entre órgãos de segurança e fiscalização

Anúncio foi feito por Evandro Leitão na entrega do novo Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), realizada nesta quinta-feira no bairro Parquelândia

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 10 de Julho de 2025
Print da fachada da Prefeitura Municipal de Apuiarés

Papo Carreira

Prefeitura de Apuiarés atende recomendação do MP e homologa concurso para Guarda Municipal

As provas foram realizadas em 18 de fevereiro de 2024 e o resultado foi divulgado em 3 de outubro do mesmo ano

Redação 06 de Julho de 2025
Guardas municipais em ação violenta contra entregador em Sobral

Segurança

Agente da Guarda Municipal de Sobral é investigado por uso de arma de choque contra motoboy

Imagens mostram agentes da Guarda cercando e empurrando o motoboy. O caso será investigado pela Corregedoria da Segurança e Cidadania de Sobral

Redação 20 de Junho de 2025
Agentes da guarda municipal caminhando por uma rua

PontoPoder

Como a política tem tentado mudar o papel da Guarda Municipal na Segurança Pública

Perspectiva de integração com as forças de segurança no Ceará e a discussão de diferentes propostas no Congresso Nacional colocam esses órgãos no centro do debate

Luana Barros 20 de Junho de 2025
Foto de pitbull que se perdeu em Fortaleza e foi devolvido aos tutores

Ceará

Pitbull que se perdeu e entrou em ônibus é devolvido aos tutores em Fortaleza

O cão estava perdido há dois dias, e foi acolhido por um guarda municipal após ser resgatado

Redação 19 de Junho de 2025
Fotos de Pitbull que entrou em ônibus de Fortaleza e depois foi resgatado pela guarda municipal

Ceará

Pitbull perdido entra em ônibus e é resgatado pela Guarda Municipal em Fortaleza

O animal foi adotado temporariamente por um inspetor da GMF e foi apelidado de Thor

Redação 18 de Junho de 2025
Imagem mostra Joacy Junior no palco do Seminário dos Prefeitos, enquanto discursa ao microfone. Ele veste terno, gravata e camisa azuis.

PontoPoder

Apenas 105 cidades cearenses têm guardas municipais estruturadas, diz presidente da Aprece

A declaração foi dada um dia após o governador Elmano de Freitas (PT) anunciar integração entre polícias Militar e Civil e guardas municipais no Estado

Ingrid Campos e Bruno Leite 17 de Junho de 2025
