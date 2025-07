Prefeitura de Apuiarés atende recomendação do MP e homologa concurso para Guarda Municipal

A Prefeitura Municipal de Apuiarés (a cerca de 120 km de distância de Fortaleza) homologou um concurso para a Guarda Municipal, na última terça-feira (1º), após mais de um ano e quatro meses da realização das provas. A decisão atendeu recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE), feita no último dia 15 de maio.

O MPCE divulgou que o decreto assinado pela Prefeitura de Apuiarés "assegura ainda que os candidatos aprovados serão convocados para posse, conforme necessidade da administração municipal e disponibilidade orçamentária".

O Decreto Municipal nº 0013/2025 considera que foram cumpridas todas as etapas do certame regido pelo Edital nº 002/2023, incluindo aplicação de provas, correção e análise dos recursos interpostos." Ministério Público do Ceará Em publicação

A banca examinadora do concurso foi o Instituto Consulpam. As provas foram realizadas em 18 de fevereiro de 2024 e o resultado foi divulgado em 3 de outubro do mesmo ano.

"Após mais de um ano da realização das provas, os aprovados ainda aguardavam a homologação do concurso. Em razão da demora e da situação incerta dos candidatos, o MP cobrou do município a validação do certame e posterior nomeação dos aprovados", concluiu o MPCE.