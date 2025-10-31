Diário do Nordeste
Foto de João Marinho Neto, cearense que é o homem mais velho do mundo.

Ceará

Cearense que é o homem mais velho do mundo completa 113 anos

João entrou para o Guinness em novembro do ano passado

Redação 07 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Bandeja de morangos grandes

Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas 27 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Print da fachada da Prefeitura Municipal de Apuiarés

Papo Carreira

Prefeitura de Apuiarés atende recomendação do MP e homologa concurso para Guarda Municipal

As provas foram realizadas em 18 de fevereiro de 2024 e o resultado foi divulgado em 3 de outubro do mesmo ano

Redação 06 de Julho de 2025
Fachada da Prefeitura de Apuiarés para matéria sobre MPCE recomendar anulação de seleção de diretores escolares

PontoPoder

MPCE recomenda anulação de seleção de diretores de Apuiarés por irregularidades em provas; entenda

O órgão deu o prazo de cinco dias para a Prefeitura atender à recomendação

Redação 19 de Maio de 2025
Praça de Apuiarés

PontoPoder

Em Apuiarés, gestão anterior se recusa a repassar redes sociais da prefeitura: 'Informou que nada seria encaminhado'

Segundo atual gestora, novos perfis terão que ser criados para a comunicação da administração do Município

Bruno Leite 10 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Apuiarés?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Apuiarés?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fachada da prefeitura de Apuiarés

Papo Carreira

Concurso da Prefeitura de Apuiarés tem 126 vagas e remuneração de R$ 7,1 mil; veja detalhes

A remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98, e a carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais

Redação 13 de Setembro de 2023
