Em Apuiarés, gestão anterior se recusa a repassar redes sociais da prefeitura: 'Informou que nada seria encaminhado'

As chaves da prefeitura de Apuiarés, na região do Vale do Curu, interior do Ceará, foram repassadas pela gestão anterior para a nova mandatária como ato contínuo da chegada dela ao cargo, em 1º de janeiro. No entanto, o que ficou em posse do antigo grupo político, derrotado nas eleições de 2024, foram as senhas das contas do Município nas redes sociais.

O assunto se tornou público através de uma denúncia da nova prefeita, Ana Rufino (PSB), que, no último domingo (5), fez uma publicação em seu Instagram acusando a ex-prefeita Iris Maria (PT) de não ter cedido o acesso aos perfis

“As redes sociais de uma prefeitura são mais do que canais de comunicação; são registros da história de uma cidade e do seu povo. Infelizmente, de 2024 para trás, parte dessa memória será perdida. Mas, com esperança e determinação, nossa gestão começa a construir uma nova página”, escreveu Rufino.

Na mesma postagem em que denunciou a situação, a prefeita indicou que novos perfis da Prefeitura de Apuiarés serão criados pela sua equipe em plataformas digitais, tanto no Instagram quanto no Facebook.

Contatada, a assessoria de Rufino reforçou o que foi dito pela política. "Solicitamos, mas a resposta foi negativa. Informaram que fizeram tudo do zero, e que teríamos que fazer o mesmo", disse uma representante da prefeita, por meio de mensagem.

Apesar de não ter cedido, as contas seguiam ativas até esta quarta-feira (8), quando a reportagem buscou as partes para obter outras informações. "Nosso jurídico entrou em ação para solicitar que encerrassem a conta. Ela segue ativa, mas sem publicação", alegou a auxiliar da atual gestora.

"Em resumo, nosso jurídico entrou em contato com a coordenação de transição da antiga gestão, que tentou nos auxiliar na questão. No entanto, a comunicação da ex-prefeita informou que nada seria encaminhado e que deveríamos criar novas contas", completou.

O Diário do Nordeste acionou a ex-prefeita Iris Maria a fim de obter uma posição acerca do não repasse dos acessos para a atual administração. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Na eleição de 2024, Ana Rufino venceu Iris Maria por 61,35% contra 32,58% do eleitorado. A pessebista conseguiu 6.832 votos, enquanto a petista, que tentava ser reconduzida ao cargo, obteve 3.628 votos.

Ana e Iris ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar na disputa, que teve ainda Francisco Gois (Republicanos) na terceira posição — ele angariou 676 votos, aproximadamente 6,07% do colégio eleitoral.

Caso não é isolado

O caso da perda das contas da Prefeitura de Apuiarés não é o único a ganhar repercussão no noticiário nos últimos dias. Na última sexta-feira (3), uma situação semelhante em Timon, no Maranhão, ganhou espaço em veículos de imprensa.

Na localidade maranhense, que passou a ser gerida pelo prefeito Rafael Brito (PSB) — colega de legenda da prefeita do município cearense —, a ex-chefe do Executivo da cidade, Dinair Veloso (PDT), não passou a senha do Instagram da prefeitura para o novo mandatário e excluiu a conta.

“Ela não deixou nem o Instagram da prefeitura. A conta, que é da prefeitura e não de uma gestão, caiu e criamos uma nova para passar informações à população”, reclamou Brito para uma rádio local.