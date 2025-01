Servidores de Iguatu fazem greve e cobram pagamento de salário e 13º; Prefeitura diz que contas estão bloqueadas

Servidores do município de Iguatu (CE) — 364,6 km distante da capital cearense — estão em greve pela falta de pagamento de salários. Nessa segunda-feira (6), dezenas de trabalhadores realizaram uma mobilização. Conforme o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu (Spumi), os salários referentes ao mês de dezembro de 2024 de 4,5 mil pessoas não foram pagos. Já 1,5 mil não receberam o décimo terceiro.

Em nota oficial divulgada ainda no dia 23 de dezembro, a então gestão da Prefeitura de Iguatu declarou que o salário dos professores foi pago, mas um bloqueio de recursos impediu o pagamento para o restante do quadro. Ocorreram, segundo o Município, “sucessivos bloqueios”, o mais recente no dia 20 de dezembro - data limite para pagamento da segunda parcela do 13º.

“Contudo, devido às recorrentes constrições judiciais, os pagamentos referentes ao 13º salário das demais categorias de servidores permanecem pendentes, aguardando o desbloqueio, bem como a liberação de novos recursos, o que esperamos ocorra com a maior brevidade”, diz nota.

Roberto Filho, atual prefeito do Município, disse em coletiva no dia da posse que as contas estão bloqueadas por conta de uma dívida referente a um antigo precatório — requisição de pagamento expedida pelo Judiciário. Ele declarou que a intenção da gestão é quitar os valores com os servidores ainda em janeiro.

Legenda: Roberto Filho (PSDB) aponta bloqueio de contas do município por dívida de precatório Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesta terça-feira (7), o município enviou nota ao Diário do Nordeste reforçando que o problema está relacionado ao bloqueio de contas da Cidade.

"Estamos cientes dos atrasos relacionados ao pagamento do 13º salário de 2024 e também o pagamento do mês de dezembro. A nova gestão recebeu o Município já em débito com os servidores. O atraso está se prolongando devido ao bloqueio de contas da Prefeitura de Iguatu que foi determinado pela Justiça. Reiteramos nosso compromisso em resolver a situação o mais rápido possível, estamos empenhados e buscando meios legais para que o desbloqueio das contas aconteça e os pagamentos sejam feitos aos servidores", diz o texto.

Impacto no serviço público

O sindicato dos servidores divulgou uma série de ações que devem afetar o atendimento dos serviços públicos de Iguatu durante o período em greve. Confira os impactos apontados pela entidade:

1. Serviços não essenciais:

Adesão de 100% dos servidores

2. Serviços essenciais:

Cumprimento de 30% do expediente durante o período de paralisação, conforme a legislação

Jornada comercial (8h diárias): cumprimento de 2h24min

Jornada corrida (6h diárias): cumprimento de 1h48min

3. Serviços essenciais em regime de plantão:

Escalas ajustadas com redução de contingente e revezamento:

Plantão com 3 servidores da mesma categoria: 2 aderem à greve, 1 cumpre o plantão

Plantão com 2 servidores da mesma categoria: 1 adere à greve, 1 cumpre o plantão

Plantão com 1 servidor da categoria: permanece no plantão, sem possibilidade de adesão

Serviços essenciais afetados:

Saúde, Educação, Limpeza Urbana, Segurança Pública e Patrimonial, Trânsito, Unidade de Acolhimento Institucional, Conselho Tutelar.

Serviços essenciais em regime de plantão:

UPA, Hospital Regional, Segurança Pública e Patrimonial, Trânsito

