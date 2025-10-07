Cearense que é o homem mais velho do mundo completa 113 anos
João entrou para o Guinness em novembro do ano passado
O cearense João Marinho Neto, reconhecido pelo Guinness como o homem mais velho do mundo, completou 113 anos no último domingo (5). O livro dos recordes informou que o idoso celebrou o aniversário com uma "grande festa" planejada por seus parentes.
João se tornou o homem mais velho vivo com 112 anos e 52 dias de vida em novembro do ano passado, após a morte do britânico John Tinniswood.
Morador de Apuiarés, no Interior do Ceará, o agricultor é natural de Maranguape, e é atualmente o último homem nascido naquele ano que ainda vive.
O idoso cresceu trabalhando na lavoura, cuidando de gado e colhendo frutas. Atualmente, ele tem um legado de seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.
Apesar de ser o homem mais velho, João não é a pessoa mais velha. A britânica Ethel Caterham completou 116 anos em agosto deste ano, e o cearense chegou a mandar uma foto ao Guinness, parabenizando a "colega de longevidade".
Vida longa e saudável
Apesar de ser cego e ter baixa audição, João é saudável, segundo informou ao Fantástico ano passado a equipe de profissionais da saúde que cuidam dele. O cearense mora em um lar com outros 12 idosos. Ele gosta de estar rodeado de pessoas e adora comer galinha caipira.
A enfermeira Diulia Dara Nascimento disse à época que seu João "não tem comorbidades". "Não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem histórico de AVC ou de câncer. Nada. Ele não toma nada, nada mesmo", conta a profissional de saúde.
Questionado pela reportagem sobre o segredo da longevidade, seu João falou que chegou até aqui por conta de muito amor e de seus entes queridos.
"Uma coisa que ele ensina muito é que vale a pena viver. (...) Eu falei: 'Seu João, o senhor sabe que o senhor se tornou o homem mais velho do mundo?'. Ele: 'o mais velho e bonito'. Então, é isso que ele cativa a gente no dia a dia", revelou o coordenador do lar de idosos, Edgar Rodrigues.