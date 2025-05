MPCE recomenda anulação de seleção de diretores de Apuiarés por irregularidades em provas; entenda

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou à Prefeitura de Apuiarés, na última quinta-feira (15), anular o processo seletivo de diretores escolares da rede municipal de ensino e todas as nomeações decorrentes do certame. O órgão deu até esta semana para o Executivo resolver o problema.

A recomendação foi expedida após a constatação de que mais de 70% das questões da prova eram exatamente as mesmas de outra avaliação aplicada em fevereiro deste ano e anulada por irregularidades. No entendimento do MP, isso gerou "vantagem desproporcional" aos candidatos que participaram das duas seleções.

A vantagem, por consequência, teria causado prejuízo aos outros concorrentes e comprometido "de forma grave" a lisura, a isonomia e a competitividade do processo.

Circunstâncias serão apuradas

No documento que trata do assunto, o Ministério Público determina, ainda, a apuração das circunstâncias em que se deu a elaboração da prova pela banca organizadora, a Ômega Comércio e Serviços LTDA.

"O não cumprimento da recomendação configurará dolo por parte dos responsáveis, que podem responder por improbidade administrativa e/ou crimes contra a administração pública", encerra o órgão fiscalizador.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Prefeitura de Apuiarés para tratar do assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.