Operação da PF tem como alvo assessora de Arthur Lira na Câmara; diz site

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação com o objetivo de investigar a destinação irregular de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos em Brasília. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Alvos

Segundo o blog da Camila Bomfim, do g1, um dos alvos da operação é Mariângela Fialek, assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Policiais fizeram buscas em salas da funcionária na Câmara e também na casa dela.

Ainda conforme o blog, Mariângela é responsável pelo setor que organiza a indicação de emendas parlamentares. O deputado Arthur Lira não é alvo da operação.

Segundo a PF, estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.