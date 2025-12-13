Cid Gomes também é alvo de hostilização no Aeroporto de Fortaleza

O senador cearense Cid Gomes (PSB) foi alvo de ofensas ao desembarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada da última quinta-feira (11). O vídeo foi publicado na sexta-feira (12) pela própria autora das hostilidades. Ela também se identificou como a responsável pelos ataques contra os deputados federais André Fernandes (PL) e Dayany Bittencourt (União).

Em suas redes sociais, Roberta da Horta diz ser estudante de nutrição e educadora popular na internet. Ela abordou o senador na saída da ponte de embarque, poucos instantes antes de também ofender os dois deputados.

“Lá vem outro, o futuro ex-senador Cid Ferreira 'Fomes', que também não faz muita coisa pela gente, não. Está aí só atrapalhando, querendo eleger o Junior Mano, o mano dos bilionários”, disse a mulher, mencionando o deputado federal indicado por Cid como pré-candidato a senador em 2026.

Em suas redes sociais, Roberta da Horta seguiu com os ataques. Ela disse que Cid "apoia as fomes e os venenos na nossa alimentação" e que o parlamentar "é descendente de escravocrata".

Hostilidades

A estudante acumula uma série de vídeos em que hostiliza autoridades públicas.

Na mesma ocasião, além de Cid, os alvos foram os deputados André Fernandes e Dayany Bittencourt. O vídeo em que aparece o senador foi publicado após o registro no qual aparecem os deputados.

Ao ver os parlamentares chegando à área de embarque e desembarque do aeroporto, Horta chamou os congressistas de “dupla de golpistas”. Em seguida, passou a seguir o político do PL, mantendo os insultos.

Nas gravações, ela chama os deputados de “nojentos”. É possível ouvir outras expressões, como “verme”, “otário” e “babaca”.

Sem reagir às agressões verbais, André registrou uma parte do episódio e publicou em seu perfil no Instagram. Ao Diário do Nordeste, a equipe de comunicação que assessora Dayany Bittencourt declarou que a política não irá se posicionar sobre o ocorrido.

Já André Fernandes disse que avalia “se e qual medida tomar”. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo, na sexta-feira, em que lamenta o episódio. "Isso é o resultado de um processo longo e perigoso", alega o deputado.

"Eu permaneci em silêncio, não reagi, percebi que o meu silêncio era o que a deixava mais furiosa. O objetivo dela não era o debate, não era a crítica, o objetivo era a imagem, ela precisava que eu reagisse para validar a narrativa que implantaram na cabeça dela, ela precisava que o 'monstro' que venderam a ela se revelasse", completou.

A autora das ofensas foi procurada pelo Diário do Nordeste, mas não retornou. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência, registrada como ameaça.

No caso de Cid, a assessoria de imprensa do parlamentar foi procurada, mas não respondeu.