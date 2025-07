Edital de concurso do TCE-RS tem 45 vagas e salários iniciais de R$ 20 mil; veja detalhes

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) abriu edital de concurso público com vagas para cargos de níveis médio e superior. São oferecidas 45 oportunidades com salários que chegam a R$ 20 mil.

As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que garante estabilidade ao servidor público.

>>> Confira o edital

Segundo o edital, as vagas estão distribuídas entre os cargos de oficial de controle externo e auditor de controle externo. Os cargos que exigem nível superior são para formados em Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação.

As inscrições começam na próxima sexta-feira (11) e seguem até 20 de agosto. As taxas são de R$ 118,79 para o cargo de oficial e R$ 270,84 para o cargo de auditor.

Salários

Para os cargos de oficial de controle externo, que exigem nível médio, o salário inicial será de R$ 9,8 mil para 40 horas semanais.

Já para o cargo de auditor de controle externo, a remuneração inicial é de R$ 20,5 mil para jornada de 40h por semana, mas em regime de dedicação exclusiva.

As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro.