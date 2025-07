Guarda municipal é arrastado após atropelamento e tem pertences levados em Fortaleza

Um guarda municipal foi internado em estado grave no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, após sofrer uma série de acidentes. Na noite dessa quinta-feira (17), a vítima colidiu contra uma moto e, ao tentar retirar o veículo da via, foi atropelado e arrastado por uma caminhonete. Posteriormente, com suspeita de fratura na cabeça, teve pertences levados.

Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o caso ocorreu na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Canindezinho. O guarda estava trafegando com a própria motocicleta, quando colidiu com outra.

Após o impacto, populares relataram que ele tentou tirar o veículo da via, mas foi atingido por uma caminhonete, sendo arrastado por cerca de 50 metros. O condutor fugiu sem prestar socorro ao guarda.

Furto de pertences

Devido ao acidente, a vítima ficou com ferimentos no rosto e suspeita de fratura na cabeça. Além disso, ainda apresentava sinais de desorientação. Enquanto aguardava o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), teve os pertences furtados.

O guarda foi conduzido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde segue sob cuidados médicos.

No local, os procedimentos legais foram realizados pela Perícia Forense e equipes da Polícia Rodoviária Estadual.

A motocicleta do guarda municipal foi levada para a base da corporação, enquanto a caminhonete envolvida no acidente foi encaminhada ao 13º Distrito Policial.