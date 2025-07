Homem é denunciado por estupro de mulher alcoolizada em praça pública no Interior do Ceará

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por estupro de uma mulher alcoolizada, em praça pública, à luz do dia, no Município de São Benedito (a cerca de 320 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará.

O MPCE ofereceu a denúncia contra José Almeida da Silva por estupro de vulnerável - em razão do estado de embriaguez da vítima - na última quarta-feira (16). O acusado está preso, desde o dia do crime, ocorrido há um mês (18 de junho deste ano).

Conforme o MPCE, "a conduta do denunciado foi registrada em vídeo que circulou nas redes sociais, motivando o acionamento da Polícia Militar. O denunciado e a vítima foram localizados próximo ao local dos fatos e ambos apresentavam sinais de terem ingerido bebida alcoólica".

"O MP do Ceará denunciou o homem por estupro de vulnerável, uma vez que em razão de seu estado de embriaguez, a vítima não pôde oferecer qualquer resistência e impedir a ação do denunciado", completou o Órgão Acusatório.

A denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de São Benedito será apreciada pela Justiça Estadual. Se a acusação for recebida, José da Silva vira réu pelo crime e começa a instrução do processo criminal.