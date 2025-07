Sócio de casa de shows em Fortaleza é investigado por assédio contra artistas e clientes

Um sócio-proprietário de uma casa de shows, localizada no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por assédio cometido contra várias mulheres. Entre as vítimas, estão artistas que trabalharam no estabelecimento e clientes.

A casa de shows publicou, nas redes sociais, que o sócio foi afastado das funções, em razão das denúncias que foram compartilhadas pelas redes sociais. O Diário do Nordeste opta por não divulgar o nome do empreendimento nem do suspeito, pois não há indiciamento pela Polícia Civil ou prisão, até a publicação desta matéria.

Questionada sobre as denúncias, a Polícia Civil confirmou que "apura casos noticiados por meio de Boletins de Ocorrência (B.Os.), ocorridos no bairro Praia de Iracema - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. As investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM)".

A reportagem recebeu relatos de que dezenas de mulheres sofreram assédio do empresário entre os anos de 2019 e 2025. A Polícia Civil não indicou quantos B.Os. foram registrados contra o empresário. "A PCCE reforça que, se outras mulheres tenham se sentido assediadas, procurem a DDM para receberem orientação", ressaltou a Instituição.

Veja também Segurança 49% das mulheres vítimas de crime sexual nos ônibus em Fortaleza foram 'encoxadas' ou apalpadas Segurança De fraude a estupro: empresário suspeito de assediar funcionárias em Fortaleza é indiciado pela PC

Como aconteciam os crimes

A maioria dos crimes de assédio acontecia pelas redes sociais. Artistas que atuavam na casa de shows e clientes que publicavam fotos no local eram os principais alvos do suspeito.

Uma artista (identidade preservada) conta à reportagem que foi chamada de "delícia" pelo empresário, pelas redes sociais. O homem também curtiu todas as fotografias e começou a reagir a todas as publicações da mulher.

Eu espero que ele responda judicialmente por isso. São muitas mulheres que foram lesionadas, que se sentem inseguras até de sair. Eu tô com medo até de sair na rua, de ir trabalhar." Vítima de assédio Identidade preservada

Outra mulher informou que recebeu fotografias de partes íntimas do corpo do empresário, sem ter pedido pelas imagens ou mesmo sem segui-lo nas redes sociais.

Em mensagens enviadas à reportagem, o empresário fala palavras de cunho sexual para as mulheres, como: "Bater uma pra você. Ou você bate pra mim?"; "Cavala, realiza meu sonho"; "Entendeu sim, tô explodindo aqui"; "Não gostou de saber que tô batendo pra você?".

A reportagem recebeu ainda informações que uma ex-namorada do empresário pediu uma medida protetiva contra ele, na Polícia Civil, em razão de sofrer perseguição após o término do relacionamento amoroso.

Afastado da casa de shows

Devido à repercussão das denúncias de assédio cometido pelo empresário, a casa de shows publicou, nas redes sociais, na última terça-feira (15), que o sócio-proprietário foi afastado das funções.

Respeito é o mínimo. Qualquer atitude invasiva, abuso verbal, físico ou qualquer comportamento que desrespeite uma mulher será tratado com total seriedade. Sócios, colaboradores, artistas ou público, não ficarão impunes. Seja no salão de dança, fila, bar ou banheiro, presencial ou virtualmente." Casa de shows Nas redes sociais

A casa de shows completou que "o espaço é de todos, mas a segurança das mulheres é prioridade. Presenciou algo? Sofreu algo? Nos procure. A sua voz será ouvida. Você não está sozinha".