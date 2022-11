Saiba como e onde fazer boletim de ocorrência online no Ceará

Desde 2004, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) conta com uma Delegacia Eletrônica (Deletron), pela qual também é possível registrar boletins de ocorrência. Nos últimos anos, o serviço foi ampliado e hoje permite o registro de 22 tipos de casos sem que a vítima precise se deslocar até uma delegacia física

Os Boletins Eletrônicos de Ocorrência (BEOs) podem ser registrados no site da Deletron, em qualquer horário do dia ou da noite, 7 dias por semana. A especializada atende a todo o Estado do Ceará.

De acordo com a PCCE, a versão virtual tem o mesmo valor do documento confeccionado fisicamente, nas delegacias. Depois que o cidadão faz o registro na Deletron, a ocorrência é analisada e, quando aprovada, o caso é transferido para a delegacia que ficará responsável por dar continuidade às investigações.

A medida diminui o tempo de espera para atendimento de outras ocorrências, além de otimizar o trabalho do policial civil, segundo a Polícia Civil.

A corporação alerta que fazer falsa comunicação de crime às autoridades policiais é crime previsto no artigo 340 do Código Penal, levando a multa e detenção de um a seis meses.

Ocorrências que podem ser registradas

Extravio de objetos e documentos

Acidente de trânsito sem vítima

Desaparecimento de pessoa

Roubo a pessoa (que não resulte em morte ou lesão corporal)

Roubo a residência

Furto qualificado (arrombamento)

Violação de domicílio

Preconceito por raça ou cor

Preconceito por homofobia

Preconceito por transfobia

Dano

Injúria

Furto

Difamação

Calúnia

Maus-tratos aos animais

Estelionato

Ameaça

Crime contra o idoso

Apropriação indébita

Crime contra o consumidor

Outros fatos não delituosos

Entre as ocorrências não delituosas mais comuns, estão dano moral (como inclusão indevida em cadastros de inadimplentes ou cobrança indevida); descumprimento de direito de visita de menor; abandono de lar e descumprimento de contratos.

Veja o passo a passo:

Acesse o site da Deletron; Escolha a ocorrência a ser registrada; Informe ao sistema se você é vítima do fato ou se é o noticiante (caso em que a vítima está impossibilitada de registrar a ocorrência); Informe os números do RG e do CPF e siga as orientações do sistema; Faça um breve relato do fato.

A Deletron envia um e-mail com o número do protocolo e avalia as informações fornecidas. Se as informações estiverem corretas, um novo e-mail será enviado com o BEO e uma senha de acesso. Em caso de reprovação, o usuário precisa refazer o boletim corrigindo as informações através de um novo protocolo.

