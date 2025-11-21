Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Três banhistas foram resgatados por guarda-vidas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) após serem arrastados por uma forte corrente de retorno, na Praia do Havaizinho, na tarde do feriado desta quinta-feira (20). Em vídeo do resgate é possível ver que outros banhistas auxiliaram no salvamento. As vítimas apresentavam sinais de pânico e desespero, conforme a Guarda. Durante o atendimento, uma das pessoas resgatadas relatou dificuldade para respirar devido a um quadro de asma. O trio foi salvo com segurança e recebeu atendimento, ainda segundo a Guarda.