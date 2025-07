Fortaleza terá Central de Videomonitoramento integrada entre órgãos de segurança e fiscalização

O novo Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), que abriga a nova sede da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, foi inaugurado na noite desta quinta-feira (10), e foram anunciadas ações como uma central de videomonitoramento, integração com as Forças de Segurança do Estado e ainda convocações de guardas municipais. Foram investidos cerca de R$ 15 milhões no equipamento, que foi inaugurado durante a programação de aniversário de 66 anos da GMF.

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, informou que será construída a Central de Gestão Integrada por Videomonitoramento de Fortaleza (CGIVF), ao lado do Paço Municipal, que integrará diversos órgãos, como a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Haverá também integração com órgãos de Segurança do Ceará.

A obra terá custo de R$ 20,8 milhões e tem previsão de execução no próximo mês de setembro. Além da central, o prefeito falou sobre a integração com o Governo do Ceará, que doou à GMF 429 armas e rádios. Fortaleza dispõe ainda de câmeras integradas com as do Estado, o que Evandro diz que "potencializa o resultado para o cidadão e para a cidadã".

Legenda: Evandro Leitão destacou a importância do trabalho integrado entre órgãos para garantir a qualidade de vida da população Foto: Davi Rocha

"São diversas as parcerias que podemos fazer para beneficiar na ponta a população. Todo esse alinhamento faz com que a gente tenha melhores prestações de serviço para a população", disse Leitão.

Questionado se mudaria a nomenclatura da GMF para Polícia Municipal, Leitão ponderou que o importante é "entregar bons resultados e fazer a proteção nos territórios".

O chefe do Executivo Municipal ainda destacou as já existentes ações estratégicas da Guarda com as Forças de Segurança estaduais, com "rotineiras reuniões" entre os órgãos, "para que a gente possa sempre estar ocupando os espaços públicos".

Convocação de novos guardas

Na solenidade, o prefeito Evandro Leitão destacou a importância do trabalho do guarda municipal na Capital cearense. “Fazer segurança no nosso País, nosso município é desafiante. Podem ter absoluta convicção do meu olhar diferenciado”, disse o prefeito, destacando a convocação de 254 guardas já neste ano. No início de 2026, o chefe do Executivo Municipal prometeu convocar outros 254 agentes.

Legenda: Evandro Leitão prometeu novas convocações de guardas municipais Foto: Davi Rocha

Evandro indicou ainda vai promover os "todos os guardas municipais aptos" e que "pode ter certeza que o primeiro plano de cargo e carreira que iremos avaliar na minha gestão é o da Guarda Municipal".

“Ainda este mês vamos implementar a ocupação dos territórios, criando mais 3 coordenadorias. Isso tudo para que possamos levar mais segurança para a população", pontuou o prefeito de Fortaleza.

Nova sede da Guarda Municipal

O Cisfor fica na Avenida Jovita Feitosa, no bairro Parquelândia e chega também com novos equipamentos para a GMF.

"Com 4.700 m² de área construída, o Cisfor representa a conquista do espaço próprio da corporação, reunindo estrutura moderna com salas técnicas, central de videomonitoramento, vestiários, refeitório, salas de repouso, nova recepção e ambientes acessíveis. O espaço conta ainda com novo paisagismo, com o plantio de ipês coloridos e áreas verdes revitalizadas", disse a Prefeitura.