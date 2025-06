Equipamento, formação e comunicação: saiba mais da integração do Estado com as guardas municipais

Em estudo pelo Governo do Ceará, a integração entre as forças de segurança do Estado e as guardas municipais das cidades cearenses devem ter foco no fortalecimento da comunicação, mas também apoio para o equipamento e para a qualificação destes agentes municipais. O chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, deram mais detalhes sobre esse programa, nesta terça-feira (17), durante o segundo dia de programação do XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025.

O anúncio sobre um "programa intenso de colaboração" entre as forças de segurança foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante a abertura do Seminário de Prefeitos 2025, nesta segunda-feira (16).

"Um programa de fortalecimento, integração, inovação tecnológica, apoio financeiro para integrar as nossas polícias com as guardas municipais. Nós temos mais de 4 mil guardas municipais no estado. Portanto, poderemos fazer um trabalho muito importante, juntos, com tecnologia, ação integrada, com comunicação, com integração, para que possamos trazer mais paz para o povo cearense", disse o governador.

Chagas Vieira afirma que a gestão estadual solicitou um levantamento para a Associação de Prefeitos do Ceará (Aprece), em que foi determinado que cerca da metade das cidades cearenses possuem Guarda Municipal, o que leva a um quantitativo de 4,6 mil guardas no estado.

"A partir daí, a nossa Secretaria de Segurança, fazendo esse diagnóstico da real situação dessas guardas municipais, juntamente com as nossas forças de segurança, vendo quais as dificuldades, de que forma é que agem... Ter um Raio-X mesmo, um diagnóstico de como essas guardas municipais funcionam e, a partir desse diálogo junto com as nossas forças de segurança, a gente traçar uma estratégia de que forma é que essa interação e essa integração vai se dar". Chagas Vieira Chefe da Casa Civil do Ceará

Secretário de Segurança, Roberto Sá afirma que deve ser realizado um seminário, organizado pelo Governo do Ceará, para discutir e fortalecer o papel das guardas municipais. "Para nós falarmos o que pensamos e no que poderemos ajudar e ouvi-los também", explica.

"Trazendo a própria Polícia Federal para falar sobre o aspecto de legalização da Guarda para a aquisição de arma de fogo, trazer alguém do governo federal para falar sobre o financiamento da Segurança Pública, trazer alguém que trabalhou na elaboração do projeto de lei que falou sobre as guardas municipais, falando sobre o espírito daquela lei que trouxe uma série de atividades com um novo papel para a guarda municipal", detalha.

Equipamento e qualificação

A integração das guardas municipais será com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas também com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e com o Corpo de Bombeiros "para que juntos a gente consiga avançar no combate ao crime e na proteção da população", reforça Chagas Vieira.

O chefe da Casa Civil pontuou ainda que o sistema de colaboração deve fortalecer não apenas a comunicação entre as forças de segurança e as guardas municipais, mas também contribuir para qualificar e equipar esses agentes.

Roberto Sá pontua que existe uma "experiência de atuar com as polícias estaduais" de outros entes federativos e que isso deve contribuir para "auxiliar as guardas municipais". "Seja com comunicação, com tecnologia, com alguns recursos, com informações", diz.

"E quando nós somamos as forças estaduais de segurança com as guardas municipais já existentes, no sentido de auxiliá-las a fazer o seu papel de forma que a gente possa enxergar o território, o município, os bairros, os logradouros, de maneira que a Guarda Municipal possa fazer um papel de prevenção, de agentes comunitários, dialogando com a comunidade, protegendo próprios munícipes". Roberto Sá Secretário de Segurança do Ceará

Legenda: O governador Elmano de Freitas anunciou, ontem, a criação de um programa de fortalecimento, integração e apoio financeiro para integrar polícias com as guardas municipais Foto: Kiko SIlva

Seminário Prefeitos 2025

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025 reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O evento é promovido pelo Diário do Nordeste, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.