Elmano anuncia integração entre polícias Militar e Civil e guardas municipais no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (16), que irá integrar as forças da Segurança Pública do Ceará e as guardas municipais. A novidade foi revelada durante a participação do petista na abertura do XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Segundo ele, será criado um sistema integrado entre Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Ceará (PCCE) e as guardas dos 184 municípios cearenses.

“Nas próximas semanas teremos um novo momento de discussão com os prefeitos, porque queremos lançar no Ceará um programa intenso de colaboração das nossas forças segurança. Um programa de fortalecimento, integração, inovação tecnológica, apoio financeiro para integrar as nossas polícias com as guardas municipais. Nós temos mais de 4 mil guardas municipais no estado. Portanto, poderemos fazer um trabalho muito importante, juntos, com tecnologia, ação integrada, com comunicação, com integração, para que possamos trazer mais paz para o povo cearense” Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Parceria com municípios

Durante seu discurso, a parceria entre o Governo do Estado e os municípios foi reforçada em diversos momentos pelo governador.

"O que buscamos aqui no estado do Ceará é ter um regime de colaboração. O Ceará se destaca por ter um regime de colaboração muito forte do governo estadual com os municípios. É esse processo de sentar com todos os prefeitos e prefeitas, independente do partido político, buscar realizar ações nas mais variadas áreas e decidir na prioridade o que vai ser feito no município", destacou.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025 reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

“Tenho a impressão que tudo que a gente puder fazer para aperfeiçoar os nossos sistemas de dados, de avaliação de políticas públicas, de poder decidir junto, de integrar nossas ações, teremos ganhos muito importantes, e espero que a gente possa estruturar uma rede de funcionamento que seja perene, em que as ações do Estado possam ser mais aproximadas e alinhadas com as ações dos municípios. Isso é muito importante para que o recurso público possa ser potencializado e os benefícios para a população possam ser maiores”, apontou o governador.